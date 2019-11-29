Покончила с собой на работе после изнасилования следователь в Сочи

23-летняя Мария Клочкова поступила на службу в полицию после окончания университета МВД. Она, якобы, стала жертвой изнасилования со стороны коллеги, но не стала писать заявление, а просила руководство помочь с переводом на службу в другой город.

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В субботу полиция и СК начали проверку после гибели девушки. В ведомствах не сообщали подробностей случившегося. СМИ писали, что 23-летняя Мария Клочкова поступила на службу в полицию в Сочи после окончания университета МВД и совершила самоубийство на работе.

В паблике «Омбудсмен полиции» в соцсети пользователи обсуждали причины самоубийства. Представившаяся сестрой погибшей пользователь Анна Клочкова заявила в комментарии, что ее сестра якобы стала жертвой изнасилования со стороны коллеги, но не стала писать заявление, а просила руководство помочь с переводом на службу в другой город.

Источник: РИА Новости