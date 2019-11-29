Сбила пенсионера на «зебре» Toyota Caldina в Бердске

Мужчина упал и до крови ударился головой. Дожидаться сотрудников ГИБДД «неотложка» не стала. Фельдшеры оказали пострадавшем первую помощь и приняли решение о более тщательном его обследовании в отделении городской больницы.

ДТП произошло днем 29 ноября

ДТП произошло в начале первого часа дня, сегодня, 29 ноября на перекрёстке улиц Маяковского и Кирова. Водитель автомобиля «Тойота Калдина» намеревался повернуть с Маяковского в сторону школы ? 8 на Кирова, но на пешеходном переходе на его пути оказался пожилой мужчина, сообщает региональный автомобильный портал «АвтоБердск».

Илья, водитель «Калдины» со стажем, подтвердил сайту АвтоБердск, что именно он виноват в наезде на пешехода и пояснил, что сам вызвал на место происшествия «скорую», так как мужчина упал и до крови ударился головой.

Дожидаться сотрудников ГИБДД «неотложка» не стала. Фельдшеры оказали пострадавшему (по словам Ильи, мужчине лет шестьдесят — С.Б.) первую помощь и приняли решение о более тщательном его обследовании в отделении городской больницы.

Водитель автомобиля дождался приезда на место происшествия правоохранителей. В настоящее время инспекторы ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего.