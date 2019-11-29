29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Сбила пенсионера на «зебре» Toyota Caldina в Бердске

15:51 29.11.2019 Фото: АвтоБердск
2 0

Мужчина упал и до крови ударился головой. Дожидаться сотрудников ГИБДД «неотложка» не стала. Фельдшеры оказали пострадавшем первую помощь и приняли решение о более тщательном его обследовании в отделении городской больницы.

Сбила пенсионера на зебре Toyota Caldina в Бердске
ДТП произошло днем 29 ноября

ДТП произошло в начале первого часа дня, сегодня, 29 ноября на перекрёстке улиц Маяковского и Кирова. Водитель автомобиля «Тойота Калдина» намеревался повернуть с Маяковского в сторону школы ? 8 на Кирова, но на пешеходном переходе на его пути оказался пожилой мужчина, сообщает региональный автомобильный портал «АвтоБердск».

Илья, водитель «Калдины» со стажем, подтвердил сайту АвтоБердск, что именно он виноват в наезде на пешехода и пояснил, что сам вызвал на место происшествия «скорую», так как мужчина упал и до крови ударился головой.

Дожидаться сотрудников ГИБДД «неотложка» не стала. Фельдшеры оказали пострадавшему (по словам Ильи, мужчине лет шестьдесят — С.Б.) первую помощь и приняли решение о более тщательном его обследовании в отделении городской больницы.

Водитель автомобиля дождался приезда на место происшествия правоохранителей. В настоящее время инспекторы ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы смотрите на дорогу, когда переходите ее?

Бармалей, 29 ноября 2019 16:33
Старенькая иномарка с правым рулем, фара не горит, техосмотр не проходит, бог знает какая резина, и вот итог. Пешеходов не видит. Нужно водителю зрение у доктора проверить, или анализы пройти у нарколога за 10000 рублей, может и хлама на дорогах поубавиться, и нация здоровее будет. А то кругом одни пузатые автомобилисты с телегами еды в быстрономе.
Аноним, 29 ноября 2019 16:45
и тем не менее: водитель себя повел совершенно корректно: оказал помощь и сделал все правильно.
В отличии от многих других, на новых машинах с новой резиной и горящими лампочками.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Ростелеком» представил умные сервисы на форуме Smart City & Region в Новосибирске
16:52 29-11-2019
«Ростелеком» представил умные сервисы на форуме Smart City & Region в Новосибирске
Бил по сердцу и печени рабочего в бане кухонным ножом вахтовик в Якутии
16:47 29-11-2019
Бил по сердцу и печени рабочего в бане кухонным ножом вахтовик в Якутии
ФСБ задержала украинскую шпионку в Севастополе
16:45 29-11-2019
ФСБ задержала украинскую шпионку в Севастополе
Сбил коляску с младенцем водитель Volvo XC60 в Барнауле
16:44 29-11-2019
Сбил коляску с младенцем водитель Volvo XC60 в Барнауле
2 млн квадратных метров дороги отремонтировали по нацпроекту в 2019 году в Новосибирской области
16:34 29-11-2019
2 млн квадратных метров дороги отремонтировали по нацпроекту в 2019 году в Новосибирской области
БердскВ помойку превратили лифт на мосту через трассу Р-256 в Севером микрорайоне Бердска
16:30 29-11-2019
В помойку превратили лифт на мосту через трассу Р-256 в Севером микрорайоне Бердска
Покончила с собой на работе после изнасилования следователь в Сочи
16:15 29-11-2019
Покончила с собой на работе после изнасилования следователь в Сочи
БердскГоспитализировали после отказа 83-летнюю старушку-диабетика с распухшей ногой и сочащейся из нее лимфой врачи Бердска
16:15 29-11-2019
Госпитализировали после отказа 83-летнюю старушку-диабетика с распухшей ногой и сочащейся из нее лимфой врачи Бердска
БердскПрисяжные оправдали лидера ОПГ, обвиняемого в покушении на убийство у ресторана "Эрнест" в Линево
16:08 29-11-2019
Присяжные оправдали лидера ОПГ, обвиняемого в покушении на убийство у ресторана
Закон о "кухонных" бойцах появится в России 1
16:00 29-11-2019
Закон о