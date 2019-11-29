Уволили директора школы №179 после беременности учителя от школьника в Новосибирске

Коллеги считают, что директора вынудили написать заявление по собственному желанию; раньше учебное заведение оказалось в центре скандала.

Директора школы № 179 в Советском районе Новосибирска уволили 21 ноября

Директора школы № 179 в Советском районе Новосибирска уволили 21 ноября. Об этом Сиб.фм рассказали сотрудники учебного заведения. Известно, что Галия Лютикова подала заявление об уходе по собственному желанию. Однако коллеги бывшего руководителя считают, что её вынудили пойти на такой шаг.

«Я уверена, что её заставили! На неё давили в последнее время.

Поводом стала очередная проверка. Наши дети написали две проверочные работы – все на отлично. Это для комиссии показалось подозрительным, якобы слишком хорошо всё написано. И 21 ноября она получила на руки трудовую книжку и ушла», – говорит собеседник.

По словам работников школы, коллеги и родители учеников собираются оспорить увольнение Лютиковой.

«Мы сейчас собираем подписи. Будем писать лично президенту Владимиру Путину. Надеемся, что нас услышат и получится добиться справедливости!» – добавила сотрудница школы № 179.

Ранее Сиб.фм писал, что школа в Советском районе оказалась в центре скандала. В начале ноября родители пожаловались, что учительница английского языка забеременела от школьника. Позже руководство школы объяснило Сиб.фм, что отношения у пары начались после достижения учеником совершеннолетия.

Напомним, 28 ноября спецкомиссия проверила школу в Новосибирске, в которой якобы побили девочку после скандала с чаепитием.

Источник: sib.fm