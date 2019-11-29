2 млн квадратных метров дороги отремонтировали по нацпроекту в 2019 году в Новосибирской области

Нацпроект БКАД вышел за пределы Новосибирской агломерации и охватил все районы области

Объем отремонтированного дорожного покрытия в Новосибирской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в этом году составила почти 2 млн кв. м. О реализации нацпроекта и других программ по строительству, реконструкции и ремонту дорог шла речь 29 ноября на пресс-конференции.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, предыдущие два года в регионе реализовывался приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», который с этого года преобразован в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Самое главное отличие нацпроекта в том, что мы вышли за рамки Новосибирской агломерации и выполняем Указы Президента России в плане приведения в нормативное состояние региональной сети дорог, в том числе в сельских районах. До 2024 года поставлена задача – привести в соответствие 46% региональной сети дорог, для этого нам надо отремонтировать 1187 км. Задача помимо нацпроекта – поддерживать в нормативном состоянии остальную дорожную сеть, обеспечивать безопасный и беспрепятственный проезд. Поэтому в рамках дорожного фонда предусмотрены мероприятия за рамками нацпроекта, а также субсидии муниципальным образованиям для содержания, ремонта и строительства дорог местного значения», – отметил министр.

Анатолий Костылевский рассказал, что по итогам 2019 года в рамках национального проекта в Новосибирской области отремонтировано 204,5 км автодорог, общий объем отремонтированного дорожного покрытия составил почти 2 млн кв. м. Финансирование по нацпроекту составило 6,1 млн рублей из бюджетов трех уровней. Среди знаковых объектов реконструкция вылетных магистралей из г. Новосибирска, в том числе региональных дорог – это Ленинск-Кузнецкая трасса, автодорога Новосибирск-Кочки-Павлодар (ее планируется сдать в эксплуатацию на три года раньше – уже в 2020 году). Также в рамках нацпроекта в этом году началась реконструкция трех выездов из Новосибирска – Гусинобродское шоссе, ул. 2-я Станционная, ул. Кедровая.

В сельских районах области среди знаковых объектов этого года – завершение третьего этапа реконструкции участка дороги «Барабинск – Зюзя – Квашнино» в Барабинском районе (4 км). Дорожные работы здесь проводились в соответствии с поручениями Президента РФ и Губернатора Новосибирской области. Также велись работы по реконструкции автодороги «Купино – Карасук» в Татарском и Чистоозерном районах (6 км). Работы на этих двух дорогах будут продолжены в дальнейшем. Кроме того, на этой неделе было открыто рабочее движение по Коченевскому путепроводу.

Помимо нацпроекта, в этом году минтранс региона совместно с областным минсельхозом, участвовал в реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». В этом году был реконструирован участок дороги «Мироновка – Петрушино» в Баганском районе (12,6 км). В следующем году в рамках программы будет реконструирована дорога «99 км а/д «Ка-02» – Павлово» в Венгеровском районе (12,5 км).

Министр также рассказал и о планах реализации нацпроекта на 2020 год. «В проекте областного бюджета объем дорожного фонда предусмотрен порядка 13 млрд рублей, на национальный проект будет направлено 4,5 млрд рублей. Работы продолжатся в рамках Новосибирской агломерации и на дорогах регионального значения. Также будем продолжать работу с федеральным центром по выделению средств на строительство дорог к новому ЛДС и на строительство четвертого моста», – отметил он.

Источник: Правительство НСО