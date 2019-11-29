Девочку с огромным меланоформным невусом прооперируют и покрестят в Петербурге

Родители девочки собираются ее крестить, несмотря на то, что недавно в их родном Кургане священник это делать отказался — боялся “заразиться”.

Девочку с самым большим в России родимым пятном прооперируют в Петербургском педиатрическом университете

Шестимесячную малышку с самым большим в России родимым пятном будут лечить в Педиатрическом университете. Родители девочки собираются ее крестить, несмотря на то, что недавно в их родном Кургане священник это делать отказался — боялся “заразиться”.

Виктория родилась 31 мая 2019 года с очень редким диагнозом — «Обширный меланоформный невус». Родимое пятно занимает 80% тела малышки. Оно расположено на спине, животе и частично на голове.

Родители опасались, что огромное родимое пятно может перерасти в рак. Но лечить девочку было негде — родители обзвонили практически все российские клиники, им везде отказали. Взяться за лечение были готовы только врачи в Израиле, но сумма оказалась слишком большой, а гарантий излечения не было. Но вдруг родителям позвонили из Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и пригласили на лечение. Об этом рассказала мама Виктории Мария.

— Все лечение будет проходить в клинике в Санкт-Петербурге, где нам пообещали, что сделают все возможное для нашей дочки. «Случай, действительно, тяжелый, но мы постараемся», — сказали нам. Сейчас решается, каким методом будут лечить. Больше мы ничего не знаем», — написала она.

Ранее СМИ писали, что в одной из церквей Кургана священник отказался крестить Викторию вместе с другими детьми и предложил индивидуальную процедуру таинства за 4 тысяч рублей. По его мнению, ребенок может быть заразным.

Источник: doctorpiter.ru