Держал жену в ошейнике известный миллионер разгромивший целую автостоянку в Нижнем Новгороде

Известный миллионер «заминировал» поезд «Стриж»

Минувшие выходные в Нижнем Новгороде выдались на редкость беспокойными. Сначала из-за анонимного звонка о заложенной бомбе полицейским пришлось останавливать следующий до Москвы поезд «Стриж». Потом водила-лихач разворотил больше десятка автомобилей на парковке в центре города. А под конец выходных вооруженный ножами и обмотанный цепями мужчина нагрянул с разборками к соседям в элитном жилом комплексе.

Каково же было удивление горожан, когда выяснилось, что за всеми этими громкими инцидентами стоит один и тот же человек – 46-летний миллионер Юрий Жмытко (имя героя изменено – прим. Ред.) с четырьмя высшими образованиями и пятью судимостями. «Комсомолка» выяснила, почему богатые тоже косячат и зачем строптивый нижегородец устроил полицейским горячий уикэнд.

Пять судимостей подряд

Юрий Жмытко и Жанна Храмова были знакомы со школьной скамьи. Она – примерная отличница-тихоня, он – красавчик-хулиган, держащий в страхе весь класс. Когда между ними вспыхнула любовь, понять эти чувства не могли ни учителя, ни родители. Однако это не помешало влюбленным вскоре после окончания школы пожениться и пойти по жизни рука об руку: ей – в педагогическое училище, ему – на скамью подсудимых за угон автомобиля.

— Первый раз Юра попался еще в 17 лет, — вспоминает супруга бизнесмена. – Он тогда был еще совсем мальчишка и отделался условным наказанием. Я надеялась, что это был первый и последний раз. Но нет – это было только начало.

Вскоре после этого грянула «перестройка», а затем и развал Советского союза. Прежде позорная «условка» теперь добавила молодому повесе уважения в криминальных кругах. Благодаря этому он обзавелся «влиятельными» знакомыми и занялся бизнесом.

— Денег у него всегда было много, — вспоминает Жанна. – Мы ни в чем не нуждались. Сразу после рождения дочери я стала домохозяйкой и больше на работу уже так и не вышла.

Тем временем супруг обрастал связями и…судимостями. В его послужном списке: угоны, вымогательства, связи с организованными преступными группировками. На удивление за все эти преступления ему давали лишь условное наказание – и так пять раз подряд.

— Последняя судимость у него была в 2014 – тоже условная, — рассказывает дочь бизнесмена Яна Зайцева. – Тогда его судили за вымогательство.

Своя бизнес-империя

В перерывах между «условками» мужчина умудрился получить четыре высших образования (среди которых менеджмент, архитектура и психология – прим. Ред.) и построить целую бизнес-империю. Большинство его компаний специализировалось на поставках оборудования для энергетики. Можно представить, какой они приносили доход.

— Можно ли назвать моего отца миллионером? Безусловно, — признает Яна. – Он накопил огромный капитал. И ни в чем себе не отказывал: машины, квартиры, дома…

Вот только его семье эти деньги не приносили никакой радости. И без того вспыльчивый мужчина стал все чаще терять контроль над собой и изливать свой гнев на близких.

— Он всегда был очень импульсивным человеком, — рассказывает дочь бизнесмена. – Как только что-то было не по нему, он мог разгромить все вокруг. Помню, в детстве в меня летело все подряд: ножи, отвертки, посуда. А когда мне исполнилось 18, он сам предложил ограничить общение – чтобы чего не вышло. Дескать, я его так сильно раздражала, что он мог запросто всадить в меня вилку.

В отличие от повзрослевшей дочери, его супруга и девятилетний сын ограничить с ним общение не могли, хоть и очень хотели. Жанна развелась с супругом в 1999 году, однако избавиться от него так и не смогла – бывшие супруги продолжили жить гражданским браком.

После очередного условного наказания в 2014 году дела бизнесмена пошли под уклон. Прежде процветавшая компания начала терпеть убытки и вскоре превратилась в «шарашкину контору», где бизнесмен до сих пор и числится едва ли не единственным работником.

— Честно говоря, на его благосостоянии это никак не сказалось, — рассказывает дочь Юрия Жмытко. – К тому времени, он накопил такое состояние, что мог безбедно жить до конца своих дней. Что он, в общем-то, и делает.

«Остался в лихих 90-х»

Сейчас на банковском счету бизнесмена, по словам дочери, числятся миллионы. И это не считая, нескольких квартир, машин и загородного дома. Однако последние полгода у него началась настоящая паранойя по поводу своих капиталов. В остром желании его обобрать он подозревает едва ли не всех своих знакомых: детей, соседей, председателя ТСЖ…

— Он то и дело просматривает записи с камер видеонаблюдения – не следят ли за ним, не собираются ли организовать покушение, — рассказывает дочь. – Прежде чем сесть в машину, он всегда проверяет, не прицеплена ли к ней бомба. Он уверен, что все мы мечтаем загрести его миллионы. Его поведение становится все более неадекватным – мозгами он так и остался в лихих 90-х.

Пожалуй, единственная, кого он не подозревает в грабежах, это его супруга, с которой прожил 28 лет. Да и то лишь потому, что на ее счет у него есть отдельный список подозрений. Все они связаны с супружеской неверностью.

— Примерно с весны он устраивает ей регулярные допросы: где и с кем ты мне изменяла, сколько раз и все в таком духе, — рассказывает Яна Зайцева. – Он мог разбудить ее среди ночи и начать допытываться об изменах. Причем и сам он мог не спать сутками напролет. Дошло до того, что из-за постоянного психологического давления мама перестала выходить из дома.

Последней каплей стал подаренный ей летом…ошейник. Когда дочь вернулась из свадебного путешествия, то сразу заметила, что обстановка в их странном семействе стала еще более странной. Тогда-то мать и показала ей «подарок», который заставил носить ее муж.

— Чтобы ты не забывала свое место в доме, — пояснил супруг. – Ты у меня на привязи – так и знай.

Перепуганная дочь сразу увезла мать и девятилетнего брата к себе домой, чтобы не доводить до греха. Как говорится, в таком доме не без чуда!

— Тогда отец окончательно слетел с катушек, — рассказывает Яна. – Если раньше он старался показать себя перед людьми с хорошей стороны, то теперь он перестал себя сдерживать: начал ломиться в квартиры соседей, расколотил вдребезги соседский Lexus, постоянно сыпал угрозами в наш адрес.

Жаркий уикэнд

Однако поистине звездным часом Юрия стали выходные 23-24 ноября. Именно тогда он сумел прославиться на весь город.

— Я не знаю, что за приступ у него был, — вздыхает дочь. – Только рано утром в субботу он позвонил в полицию и заявил, что в поезде «Стриж» заложена бомба. В результате, переполошил полгорода. На следующий день на своем «Лэнд Крузере» перебил больше десяти автомобилей на стоянке возле дома – сотрудники ГИБДД еще до сих пор не подсчитали ущерб. А пока пострадавшие и полиция охали и ахали, поднялся к себе в квартиру, обмотался цепями, прихватил ножи и пошел выламывать дверь к соседям.

К слову, живет Юрий в пятикомнатной квартире в элитной новостройке на улице Нестерова. Соответственно, и соседи у него люди отнюдь не простые. Однако даже они не смогли унять взбесившегося дебошира. К счастью, подсчитывавшие внизу ущерб сотрудники ГИБДД оказались поблизости и скрутили бизнесмена. Сейчас он находится в одной из психиатрических клиник. Его телефон находится вне зоны доступа, так что связаться с ним не получилось. Впрочем, долго он там не пробудет.

— Уже вчера нам звонили медики и сказали, что он успокоился. Так что совсем скоро его выпустят, — переживает девушка. – Этого мы боимся больше всего! Потому что он сразу же примется за старое. Честно говоря, за последнее время мы написали в полицию не один десяток заявлений. И все без толку. Так же дело обстоит и с психиатрическими клиниками. Если у тебя есть деньги, то можно откупиться от любого наказания!

ОФИЦИАЛЬНО

УМВД по Нижнему Новгороду:

— В органы внутренних дел от родственников 46-летнего нижегородца поступало несколько сообщений, по которым проведены проверки в соответствии с действующим законодательством. По факту дорожно-транспортного происшествия на улице Невзоровых проводятся проверочные мероприятия. Гражданин, на которого поступили жалобы от жителей, доставлен сотрудниками полиции в лечебное учреждение.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Надо сказать, что это далеко не первый бизнесмен, устраивающий полицейским сладкую жизнь. К примеру, в 2015 году миллионер из Забайкальского края «заминировал» сразу несколько поездов и самолетов до Москвы. Как позднее он пояснил сотрудникам полиции, таким странным способом он решил пошутить. Правда, обошлась эта шутка лже-террористу в 87 тысяч рублей штрафа.

Источник: nnov.kp.ru