Врачи спасли мальчика, родившегося с тремя ножками и двумя половыми органами

Врачи московской Детской городской клинической больницы Святого Владимира рассказали о малыше, родившемся без ануса, с тремя ножками, двумя половыми органами. За полтора года ребенок перенес несколько сложнейших операций и стал любимцем медиков. Его историю опубликовали в соцсетях больницы.

Как рассказали врачи больницы Святого Владимира, мама не могла даже догадываться, почему это произошло с ее ребенком: беременность протекала нормально, не было токсикоза, угрозы прерывания. На УЗИ проблему заметили поздно. «И она решила рожать. Рожать и бороться. Семья — муж, родители, все родственники — поддержали. Это их первенец, любимый и желанный». «Доктор Питер» публикует удивительный и трогательный рассказ врачей клиники.

«Сын родился в срок. Закричал сразу — громко, требовательно, пронзительно. Его положили на грудь мамы. Ее глаза отказывались верить в то, что видели. Мальчик родился с рядом врождённых особенностей, как и ожидалось. У ребёнка были три ножки, два половых органа и отсутствие анального отверстия. Вероятнее всего, это изначально были близнецы. Средняя ножка имеет две пяточки. Это должны были быть два мальчика, но сформировался только один плод, взяв часть у брата. В первые же сутки после рождения ребенку была выведена петлевая сигмостома. Мама научилась пользоваться калоприёмником.

Мальчик хорошо кушал, стал прибывать в весе, улыбаться. В своем родном городе им помочь не смогли, и они поехали в Москву, в больницу святого Владимира. Изначально было понятно, что решение проблемы не будет простым, и предстоит несколько операций. В августе 2018 года малышу была проведена первая — удалили ногу, которая находилась между двух правильно расположенных ножек. Оперировали профессор Соколов Ю.Ю. и хирург отделения хирургии новорождённых Карцева Е.В. Мальчику тогда был всего лишь месяц. Операцию он перенёс хорошо, восстановился быстро, и они с мамой уехали домой на долгих пять месяцев. Он рос и развивался нормально, играл с игрушками, активно разговаривал на своём детском языке, научился сидеть. Он вообще получился этаким симпатягой — блондином, очень улыбчивым, общительным, славным.

В феврале 2019 года – вторая операция. Работали урологи, решая проблему удвоения мочеполовой системы. Бригада урологов – зав.отделением Руненко В.И., хирурги Рудин А.Ю., Буринов С.В. – провела хирургическую коррекцию урологической патологии. Произведена экстирпация (удаление органа репродуктивной системы — Прим. ред.)добавочного полового члена, пластика мошонки, репозиция яичка.

В сентябре они с мамой приехали на третий этап. Мальчику уже год и два месяца. Он ходит, познаёт мир, проявляет любознательность. Пришло время устранения аноректального порока. Операция сложная, впрочем, как и предыдущие. Но очень значимая в жизни ребёнка. Проведя масштабное обследование – МРТ пояснично-крестцового отдела, миелографию, УЗИ промежности, уретроцистографию, ирригографию, был намечен чёткий план операции. Оперировали профессор Соколов Ю.Ю. и хирург-проктолог Исаев В.Ю. Полтора часа ювелирной, кропотливой и слаженной работы в операционной, затем трое суток в отделении реанимации.

Мальчуган — просто герой, он максимально настроен на выздоровление и позитив. Стоит сказать и о маме. Она ведь ещё совсем молоденькая, но всякий раз общаясь с ней, на её лице видишь улыбку и полную стопроцентную веру во врачей, в выздоровление и хорошее будущее сына. Никакой растерянности или подавленности, только настрой на лучшее! Это очень помогает и работе медицинского персонала, и её сыну.

Очередной этап лечения завершён. Они уехали домой, чтобы продолжить лечение самостоятельно под присмотром специалистов в своём родном городе. Через четырнадцать недель будет следующий этап – удаление сигмостомы. Благодаря современным возможностям медицины, высочайшей квалификации специалистов, наличию необходимого оборудования, этот ребёнок получил возможность жить полноценной жизнью, радовать своих близких».

Источник: ДокторПитер