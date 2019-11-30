Как обновить межкомнатную дверь своими руками?

Двери являются важным декоративным элементом в интерьере, помимо их основного предназначения, разумеется. Рано или поздно их внешний вид изнашивается, что портит даже самый продуманный и стильный интерьер помещения. Когда на установку новых дверей нет денег (или вы просто не хотите затеивать ремонт, поскольку боитесь, что он затянется на продолжительное время), а старые имеют через чур потасканный вид, в ход идут любые уловки.

Одна из таких уловок – обновление межкомнатных дверей своими руками. Для этого не обязательно обладать талантом монтажника или дизайнера и вполне достаточно запастись свободным временем, энтузиазмом и подручными средствами.

Как выполнить реставрацию дверей без помощи специалистов? Узнаем в статье.

ПЕРЕКРАШИВАЕМ

Простой и недорогой способ подарить вторую жизнь потрепанной межкомнатной двери. Краска хорошо маскирует изъяны и не требует каких-либо особых умений. Для этого достаточно снять дверь с петель (хотя это совсем не обязательно, вы можете оставить ее в вертикальном положении, предварительно постелив под нее клеенку или газеты, чтобы не испачкать пол).

Старую краску снимите шпателем, зачистите поверхность среднезернистой наждачкой, все трещины и неровности заделайте шпатлевкой и еще раз затрите наждачной бумагой. Если дверь остеклена, стекла огораживают малярным скотчем и приступают к покраске. Главная проблема – качество покраски.

Дверь, как с завода у вас не получится в любом случае, но максимально приблизив эффект можно путем аккуратного и неторопливого нанесения краски. Цвет краски можно выбрать любой, исходя из общего интерьера, естественно.

ТРАФАРЕТНЫЙ УЗОР

Если у вас нет таланта к художественной росписи, из межкомнатной двери можно сделать настоящее произведение искусства, используя трафаретные шаблоны. Их можно купить в строительном или канцелярском магазине, или вырезать самостоятельно из плотной бумаги или самоклеющейся пленки. Но перед нанесением узора дверь должна пройти все этапы подготовки, как перед окрашиванием.

На приложенный к двери трафарет краска наносится валиком или аэрозольным распылителем (смотрите, чтобы шаблон плотно прилегал к поверхности, чтобы исключить потеки и разбрызгивания). Этот способ простой, недорогой и по силам любому. Если у вас есть художественные способности, трафареты вам не понадобятся: дверь для вас станет чистым холстом, где вы сможете выразить себя через любой рисунок. Для настоящего вау-эффекта можно выйти за рамки межкомнатной двери, задействовав стены, пол и потолок. Результат получится грандиозный.

ТЕКСТИЛЬ

Межкомнатные двери можно легко отделать тканью. Но это не так просто сделать: если ткань тонкая, через нее могут проступать следы клея, смазывая весь художественный эффект и делая композицию не аккуратной, а не обработанные края ткани могут некрасиво свисать грубыми нитями, опять же портя весь вид.

Ткань следует выбирать с обработанными краями, достаточно плотную, не маркую и приятную по цвету. Вы можете брать за основу бархат, джинсу, лен, шелк, хлопок, мех, кожа и т.д.

ОБОИ И ФОТООБОИ

Когда-то давным-давно в моде было оклеивание дверей обоями. Поскольку мода идет по кругу, в этом сезоне тренд возвращается вновь. Хорошо, если обои будут не дешевыми бумажными, а достаточно качественными и дорогими (гармонично смотрится велюр и шелкография). Отсеки можно выделить молдингами.

Чтобы двери смотрелись ярче, отступитесь от однотонных обоев и обратите внимание на фотообои (сделайте лучше на заказ в салоне под параметры своей двери). К сожалению этот вариант не долговечный, поскольку обои имеют свойство отдираться, затираться и отклеиваться.

ДЕКОРИРОВАНИЕ

Стильную межкомнатную дверь можно получить путем применения различных приемов декора. Самый простой и распространенный – эффект под старину. Для ее создания понадобится краска и наждачная бумага. Сначала дверь покрывается темной краской, затем просушивается и покрывается светлой краской.

Полностью высохшую дверь затирают наждачной бумагой так, чтобы выступал нижний слой краски. Вместо наждачки можно воспользоваться кракелюром: при окрашивании краска сама образует трещины и создает нужный эффект состаривания.

Вы можете запросто выложить дверь осколками битой посуды, бутылочными крышками, ракушками, морскими камушками, оклеить постерами, газетными сенсациями, старыми фотографиями. Это тоже будет элемент декорирования.

ДЕКУПАЖ

Навыками особыми обладать не нужно: декупаж простая техника, освоить которую может кто угодно. Перед началом работы оклейте дверной проем монтажным скотчем, загрунтуйте полотно, натрите его парафином и покрасьте. Выберите картинки для декупажа (кстати, в магазинах продаются специальные декупажные карты, которые замачиваются в воде на 10 минут и клеятся к поверхности).

Клейте картинки на ПВА, тщательно проверяя на наличие складок и пузырьков. После высыхания на кромку декупажных карт наносится тонкий слой шпаклевки, излишки которой удаляются мокрой тканью. Декупаж межкомнатной дери с помощью бумажных салфеток или фотографий тоже можно провернуть.

ЛАМИНИРОВАНИЕ

Домашняя ламинация не обещает длительного срока службы, как заводская, но за считанные минуты вы можете обновить дверь, не прибегая к помощи специалистов. Ламинирование заключается в оклеивании дверей специальной пленкой на самоклеющейся основе. Первый этап заключается в механической обработке: устранение неровностей, шероховатостей, царапин и наплывов старой краски.

С пленкой работать не просто – она практически сразу сцепляется с поверхностью, образуя воздушные пузырьки и складки. Так что освобождать сразу пленку от защитной бумаги не стоит, наклеивайте ее миллиметр за миллиметром, не торопясь и выгоняя воздух из-под нее с помощью обойного шпателя из пластика. Результат получается отличным.

Источник: Хочу