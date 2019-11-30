Труп в сгоревшей после ДТП фуре обнаружили пожарные на трассе Р-255 в Новосибирской области

Фура Freightliner на встречке врезалась в грузовик Iveco. Водителя второго большегруза из Свердловской области доставили в больницу с травмами. Погиб житель Краснообска.

Спасателей привлекают на серьезные ДТП

В Болотнинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу.

29 ноября в 12.20 на 98-м км трассы Р-255 «Сибирь» водитель грузового автомобиля Freightliner, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся ему на встречу грузовым автомобилем IVECO под управлением 46-летнего жителя Свердловской области.

В результате аварии произошло возгорание автомобиля Freightliner, в котором после локализации пожара был обнаружен труп водителя. Им оказался житель поселка Краснообск 1974 года рождения.

Водитель грузового автомобиля IVECO получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Болотнинскую центральную районную больницу. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством РФ.

Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, огнем была повреждена кабина Freightliner. Автомобиль Iveco получил механические повреждения в результате столкновения, горения не было. В 13:41 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.