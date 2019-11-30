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Страшно красиво: Аномальные «губы дьявола» стали в тренде у российских женщин

17:22 30.11.2019 Фото: Instagram
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Такую форму презентовал скандальный косметолог Емельян Брауде, известный проведением косметологических процедур без медицинского образования. Мнения разделились. И многие считают эту сомнительную красоту опасной.

Страшно красиво: Аномальные губы дьявола стали в тренде у российских женщин
Новая форма губ становится все больше популярной у женщин в России

Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ. Фотографиями результатов процедур они массово поделились в Instagram.

Новая форма получила название «губы-осьминоги» или «губы дьявола»: после точечного введения инъекций с филлером их контур приобретает шесть «углов» и становится похожим на осьминога.

Указанную форму презентовал скандальный косметолог Емельян Брауде, известный проведением косметологических процедур без медицинского образования. Об этом он объявил в своем закрытом аккаунте, передает Лента.

Его подписчики неоднозначно восприняли новинку. «Космос», «Это шедевр», «Очень интересные губки получились, как кукольные», «Потрясающе, это станет трендом», — хвалили некоторые из них. «Какой ужас. Зачем?», «Какая рабыня на это согласилась?», «Что за дичь», «Вы серьезно? Страшно», — не оценили другие.

Кроме того, «губы-осьминоги» заинтересовывали и иностранных пользователей сети. «Вот новый тренд, который стартовал в России буквально на этой неделе. Эти губы называются «губы-осьминоги» или «губы дьявола». И да, я в шоке, что на эту форму там огромный спрос», — ужаснулся анонимный комментатор на портале Reddit.

Ранее в ноябре британская бывшая супермодель Твигги раскритиковала популярную у девушек процедуру по увеличению губ. По ее мнению, погоня за внешностью сестер Кардашьян побуждает поклонниц прибегать к помощи косметологов, в которой они на самом деле не нуждаются.

Суть новой модификации заключается не просто в увеличении губ до неестественно больших размеров, а в том, чтобы полностью изменить их форму, как бы «нарисовав» волну на верхней и углубление в центре нижней. Такой эффект достигается при помощи введения препаратов рядом с краем губы – это помогает серьезно изменить ее контур. Однако вернется ли привычная форма рта после выведения препарата из организма, неизвестно.

Несмотря на опасность этой тенденции, в социальной сети Instagram появляется все больше фотографий, на которых девушки демонстрируют результаты эксперимента над собой сразу после процедуры.

К счастью, далеко не все столь слепо следуют веянию моды, потому некоторые пользователи весьма скептически отнеслись к возможности столь противоречивого эксперимента над собственной внешностью. Вот лишь некоторые из комментариев под постами отчаянных модниц: «С ума сошли уже! Остановитесь уже в погоне за деньгами – люди стали похожи монстров из ужастиков», «Где тут нижняя губа, где верхняя?», «Надеюсь, всем хватит мозгов не повторять это, Аминь!», «Что тут можно сказать? Мир сошел с ума. Самое ужасное то, что найдутся желающие», «Губы теперь похожи на вареничек. Следующий шаг – контур косичкой», «Убожество. Девочки, что вы творите? Неужели вам это нравится?».

Однако находятся и те, кому такие губы по душе, а особо смелые готовы предоставить свое лицо для эксперимента: техника лишь набирает популярность, потому многие горе-косметологи, желая опробовать методику на живых людях, постоянно ищут моделей, которым готовы сделать «губы дьявола» совершенно бесплатно.

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