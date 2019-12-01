Спецспартакиада по скоростному бегу на снегоступах и лыжным гонкам стартует в Бердске

Торжественное открытие пройдет на лыжной базе «Метелица» 2 декабря. Организовать проживание участников соревнований для инвалидов со всей России поручили бердскому бизнесмену Виктору Голубеву.

Гонки на снегоступах и лыжах пройдут на бердских трассах

В понедельник, 2 декабря, в Бердске открывается Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по лыжным гонкам и скоростному бегу на снегоступах. Это событие включено в календарь официальных физкультурных и спортивных мероприятий Новосибирской области на 2019 год. Соревнования преследуют цель пропаганды здорового образа жизни, улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья через их физическое развитие, социальную адаптацию и интеграцию в обществе путем привлечения к активным занятиям адаптивным спортом.

Согласно постановлению мэра Бердска, спартакиада по лыжным гонкам и скоростному бегу на снегоступах пройдет на лыжной базе «Метелица» с 1 по 5 декабря 2019. Поскольку соревнования имеют статус всероссийских, то приедут спортсмены из других регионов. Поэтому власть обратилась к президенту спортклуба «Кристалл» Виктору Голубеву с просьбой предоставить места проживания и обеспечить питанием участников и представителей делегаций «с соблюдением санитарных правил и требований по обеспечению безопасности».

Предполагается, что Виктор Алексеевич предоставит кафе «Бавария» базы отдыха «Зеленый Остров» для проведения церемонии награждения по итогам проведения Спартакиады, а начальник бердской полиции Владимир Соколов и главврач горбольницы Алла Дробинская обеспечат безопасность гостей.

Директору управления ЖКХ Максим Совбанов должен организовать уборку улиц и прилегающих территорий к месту проведения Спартакиады до 30 ноября.

Координировать работу всех городских служб глава города Евгений Шестернин поручил начальнику отдела физкультуры и спорта Светлане Ашихминой и вице-мэру по соцполитике Сергею Носову.

По информации пресс-центра мэрии Бердска, торжественное открытие спартакиады пройдет 2 декабря в 10:30-11:00 на ФОК «Метелица» (стартовая поляна) по адресу: ул. Ленина, 2Г.