Шок: Изнасиловал и сбросил в общественный туалет 9-летнюю девочку ее сосед на Кубани

Ребенок с черепно-мозговой травмой ночь провел в выгребной яме. Ее сутки искали как без вести пропавшую. В ходе расследования всплыли новые шокирующие подробности.

Туалет, в выгребной яме которого нашли несчастную жертву начильника

В хуторе Родниковском Краснодарского края сутки искали пропавшую школьницу, которая вышла погулять с подругой и не вернулась. К счастью, ее нашли, но к событиям того трагического вечера добавились новые ужасные подробности.

Заявление о пропаже ребенка написала бабушка: 9-летняя внучка пошла в гости к подружке и не вернулась домой. Ребенка искали целые сутки всем хутором и в конце концов нашли — полуживую с переохлаждением, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ссадинами на теле и голове в выгребной яме общественного туалета.

Как стало известно благодаря доследственной проверке, ночь, проведенная в выгребной яме , — не единственные испытания, которые пережила школьница. В гостях у соседской подруги девочку ждало семейное застолье, в ходе которого пьяный отчим сверстницы избил и изнасиловал ребенка. После надругательства мужчина выбросил девочку в общественный туалет, передает портал Readovka.

«По данному факту Новокубанском межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 ст. 30, п. „в“, „к“ и части 2 ст. 105 УК РФ», — сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Девочка, которая вышла погулять в казачьей форме, исчезла на хуторе Родниковском 18 ноября. К поискам ребенка приступили полицейские, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Сутки спустя после пропажи ребенка обнаружил один из полицейских — девочка находилась в выгребной яме на территории местного Дома культуры. Ее госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.