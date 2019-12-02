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Засыпает хламом с берега русло речки Гуменки в Бердске фирма из Новосибирска

10:30 02.12.2019, Галина Панчева Фото: Александра
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С какой стати новосибирцы копают, предстоит выяснить специалистам бердского управления природными ресурсами.

Засыпает хламом с берега русло речки Гуменки в Бердске фирма из Новосибирска
Бердчане обеспокоены загрязнением Гуменки

Земляные работы, проводимые на акватории реки Раздельной, вызвали обеспокоенность у жителей Бердска.

— 1 декабря, около 13.00, в устье реки Раздельная (Гуменка) работали экскаватор и самосвал. Экскаватор копает берег, грузит в самосвал, а самосвал весь этот хлам высыпает в русло реки. Представившийся старшим отказался назвать исполнителя и заказчика работ. Позвонил по 112 и сообщил дежурному. Может, быть у кого-нибудь есть информация по перекрытию русла реки Раздельная (Гуменка)? — в рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр.

По словам главного специалиста управления природными ресурсами Андрея Неустроева, на Гуменке работы проводит некая новосибирская фирма. Сотрудники управления гражданской защиты населения по сообщению бердчан уже побывали на месте. Чтобы узнать более подробную информацию, кем и в рамках чего ведутся работы, Андрей Иванович будет звонить в ВерхнеОбьрегионводхоз, так как прибрежная зона находится в ведении этой организации.

Подробности  — в ближайшее время.

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От редакции

Что будут строить?

Аноним, 02 декабря 2019 10:58
НВР:
Новую пристань для новых параходов. Или домики для свиданий.
Аноним, 02 декабря 2019 11:01
А полиция чем занимается?

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