02.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Останется 25 рублей стоимость проезда в маршрутках Бердска

13:30 02.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Перевозчики взяли тайм-аут до следующего года. Пока стоимость проезда останется на прежнем уровне.

Останется 25 рублей стоимость проезда в маршрутках Бердска
Цена за проезд в маршрутном такси будет на рубль дороже, чем в муниципальном транспорте

Совещание перевозчиков прошло в конце ноября в Бердске. По итогам встречи было принято решение не поднимать оплату проезда в маршрутных такси, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

— Стоимость проезда в маршрутных такси по городу останется прежней — 25 рублей, — отметила Надежда Нятина.

Предположительно, решение о повышении платы за проезд перевозчики не будут поднимать раньше сентября 2020 года, подчеркнула Надежда Валерьевна.

— Когда в прошлом году было повышение цен за проезд, регулируемый тариф подняли, грубо говоря на 7%, а частники подняли тариф с 20 до 25, что составило 25%. Сейчас этот тариф увеличили до 24 рублей и по сути он догнал тот, что частники сделали в прошлом году, — акцентировала Нятина.

Напомним, мэрия Новосибирска обратилась с официальным ходатайством о повышении цены билета в общественном транспорте в департамент по тарифам Новосибирской области. Новость о повышении проезда с 8 декабря в метро, автобусах и городском электротранспорте Новосибирска шокировала власть и перевозчиков Бердска. Ведь повышение платы за проезд коснулось всего региона, а не только столицы Сибири.

Областной департамент по тарифам утвердил предложенные мэрией Новосибирска и перевозчиками тарифы на перевозку пассажиров. Проезд в автобусе составит 24 рубля, а в метро — 25 рублей, горэлектротранспорт — 23 рубля.

Частные перевозчики самостоятельно регулируют тариф на проезд. Поездка в маршрутке, напомним, сегодня стоит 25 рублей. Однако перевозчики Бердска собирались в конце ноября принять решение — поднимется ли плата за проезд в маршрутном такси с декабря 2019 года.

Последний раз цены за проезд в метро, автобусах и троллейбусах повышались 1 декабря 2018 года. В том числе и в Бердске. Тариф за проезд подскочил до 22 рублей в автобусе, и до 25 рублей в маршрутках. Этого повышения тарифа власть Бердска ждала три года.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы пользуетесь общественным транспортом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нужно ли платить за тепло, если дома холодно?
15:37 02-12-2019
Нужно ли платить за тепло, если дома холодно?
О древнем "украинском княжестве" заявил первый президент Украины. Древнее России на 300 лет
15:30 02-12-2019
О древнем
РПЦ выступила против абортов даже после изнасилования
15:15 02-12-2019
РПЦ выступила против абортов даже после изнасилования
БердскЗашел справить нужду в лесок и сел за решетку на 6 лет как эксгибиционист житель Бердска
15:08 02-12-2019
Зашел справить нужду в лесок и сел за решетку на 6 лет как эксгибиционист житель Бердска
БердскИз-за дрифтеров не установят новогоднюю елку на площади Горького в Бердске
15:00 02-12-2019
Из-за дрифтеров не установят новогоднюю елку на площади Горького в Бердске
Renault Duster - новый автомобиль папы римского Франциска
14:51 02-12-2019
Renault Duster - новый автомобиль папы римского Франциска
Письма Деду Морозу в Великий Устюг принимают на главпочтамте Новосибирска
14:45 02-12-2019
Письма Деду Морозу в Великий Устюг принимают на главпочтамте Новосибирска
Что ждет автомобилистов с 1 декабря 2019?
14:34 02-12-2019
Что ждет автомобилистов с 1 декабря 2019?
За булочки с маком в тюрьму посадили семью владельцев кафе в Воронеже 2
14:30 02-12-2019
За булочки с маком в тюрьму посадили семью владельцев кафе в Воронеже
Ставка по ипотеке упала до минимума, а срок кредитования продолжает расти
14:29 02-12-2019
Ставка по ипотеке упала до минимума, а срок кредитования продолжает расти