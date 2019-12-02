Останется 25 рублей стоимость проезда в маршрутках Бердска

Перевозчики взяли тайм-аут до следующего года. Пока стоимость проезда останется на прежнем уровне.

Цена за проезд в маршрутном такси будет на рубль дороже, чем в муниципальном транспорте

Совещание перевозчиков прошло в конце ноября в Бердске. По итогам встречи было принято решение не поднимать оплату проезда в маршрутных такси, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

— Стоимость проезда в маршрутных такси по городу останется прежней — 25 рублей, — отметила Надежда Нятина.

Предположительно, решение о повышении платы за проезд перевозчики не будут поднимать раньше сентября 2020 года, подчеркнула Надежда Валерьевна.

— Когда в прошлом году было повышение цен за проезд, регулируемый тариф подняли, грубо говоря на 7%, а частники подняли тариф с 20 до 25, что составило 25%. Сейчас этот тариф увеличили до 24 рублей и по сути он догнал тот, что частники сделали в прошлом году, — акцентировала Нятина.

Напомним, мэрия Новосибирска обратилась с официальным ходатайством о повышении цены билета в общественном транспорте в департамент по тарифам Новосибирской области. Новость о повышении проезда с 8 декабря в метро, автобусах и городском электротранспорте Новосибирска шокировала власть и перевозчиков Бердска. Ведь повышение платы за проезд коснулось всего региона, а не только столицы Сибири.

Областной департамент по тарифам утвердил предложенные мэрией Новосибирска и перевозчиками тарифы на перевозку пассажиров. Проезд в автобусе составит 24 рубля, а в метро — 25 рублей, горэлектротранспорт — 23 рубля.

Частные перевозчики самостоятельно регулируют тариф на проезд. Поездка в маршрутке, напомним, сегодня стоит 25 рублей. Однако перевозчики Бердска собирались в конце ноября принять решение — поднимется ли плата за проезд в маршрутном такси с декабря 2019 года.

Последний раз цены за проезд в метро, автобусах и троллейбусах повышались 1 декабря 2018 года. В том числе и в Бердске. Тариф за проезд подскочил до 22 рублей в автобусе, и до 25 рублей в маршрутках. Этого повышения тарифа власть Бердска ждала три года.