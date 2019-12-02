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Дом / Общество

Нужно ли платить за тепло, если дома холодно?

15:37 02.12.2019 Фото: pxhere.com
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Начался отопительный сезон, а многие люди мерзнут в квартирах. Как быть, когда температура в комнате не поднимается выше положенных градусов, отвечает исполнительный директор НП «ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева.

Нужно ли платить за тепло, если дома холодно?

Нормой считается, если температура в квартире не ниже 18 градусов

Начался отопительный сезон, а многие люди мерзнут в квартирах. Нужно ли платить за тепло, если дома холодно? Отвечает исполнительный директор НП «ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева и начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин.

Например, люди остаются вообще без тепла более чем на сутки, они должны платить за этот день? В таких случаях жильцы имеют права на пересчет. «Если это авария, — уточнил Матюхин, — в результате которой пострадал весь дом, то перерасчет должен быть автоматически. Если это касается части дома, что-то, к примеру, произошло по отдельным стоякам, то граждане должны подать заявки в управляющую или ресурсоснабжающую организацию и потребовать пересчитать за это время плату за тепло. Если в платежке это не отразилось, то следует с жалобой обращаться в жилищную инспекцию».

Другая история. Наталья Болачева из Омского района пожаловалась, что температура в комнате у нее не поднимается выше 11 градусов, несмотря на включенные четыре обогревателя и одну ветродуйку. Окна промерзли насквозь, пол ледяной. Она должна платить и что делать в этом случае?

Запомните: нормой считается, если температура в квартире не ниже 18 градусов. В угловых комнатах — не ниже 22 градусов, проинформировала Разворотнева. И добавила: «Если холоднее, то требуйте перерасчета. Только для начала вы должны составить акт и обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Выражаясь юридическим языком, факт обращения — это начало периода некачественного предоставления услуг. Приходит аварийно-диспетчерская служба, вместе с вами замеряет температуру. Если не дождались визита, замерили сами. Поставили табуретку на середину комнаты, на нее — градусник и при двух свидетелях (это могут быть соседи) составили акт. Направили его в управляющую компанию. Если управдом не реагирует, то в жилищную инспекцию».

Источник: РГ

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