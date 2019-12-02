Три мальчика утонули на тонком льду в реке Сураже в Брянской области

По факту гибели детей СК возбудил уголовное дело. После морозов на лед высыпали катающиеся на коньках, но позже пошел дождь.

В реке Ипути утонули, провалившись под лед, трое мальчишек, 11, 12, 13 лет

Управление Следственного комитета по Брянской области открыло уголовное дело по факту гибели троих школьников в Сураже. В реке Ипути утонули, провалившись под лед, трое мальчишек, 11, 12, 13 лет.

В сети местные жители сообщили, что погибших звали Никита, Игорь и Матвей. К слову, Игорь 3 декабря должен был отметить день рождения.

– Дети реку пытались перейти, от Вязицкого до фабрики. Лед треснул, – говорят свидетели.

По другим данным, один из мальчиков катался на коньках и провалился. Двое других стали его спасать и тоже оказались в ледяной воде.

По факту гибели детей брянские следователи возбудили уголовное дело о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Будут выясняться все обстоятельства. Но предварительной причиной трагедии назван выход несовершеннолетних на неокрепший лёд реки.

Тем временем, в сети жители Суража обсуждают трагедию. Одна из читательниц рассказала, что все мальчики были из благополучных семей. Так, мама Игоря работает в его школе учителем немецкого языка. Двое из погибших посещали различные секции и кружки.

Одна из взволновавших деталей – утонувшему 12-летнему подростку 3 декабря исполнилось бы 13 лет.

Суражане обсуждают и ситуацию на реке, приведшую к трагедии. Пишут, что были морозы числа с 23, и на Ипути образовался лед. На него высыпали рыбаки, стали кататься дети на коньках. Но потом потеплело, прошел дождь.

Источник: bragazeta.ru