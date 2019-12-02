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Недвижимость / Общество

Более 30 лет стоят в очереди на жилье 48 детей-сирот

21:33 02.12.2019 Фото: pxhere.com
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В очереди на жилье в России сейчас стоят 277 тысяч детей-сирот, 186 тысяч из них уже должны были его получить, заявила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.
 

Более 30 лет стоят в очереди на жилье 48 детей сирот

Для того чтобы одномоментного обеспечить жильем тех очередников, которым уже исполнилось 18 лет, потребуется 247 миллиардов рублей

В очереди на жилье в России стоят 277 тысяч детей-сирот, 186 тысяч из них уже должны были его получить, заявила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.
«Вопросы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа: сегодня на учете, попросту говоря в очереди, у нас стоит 277 тысяч очередников», — сказала Синюгина на Всероссийском форуме приемных семей.
По ее словам, 186 тысяч человек уже должны были получить жилье, так как им уже есть 18 лет. Кроме того, 48 очередникам уже более 50 лет.
Синюгина отметила, что для того чтобы одномоментного обеспечить жильем тех очередников, которым уже исполнилось 18 лет, потребуется 247 миллиардов рублей. «Мы видим, что ежегодно только 25 тысяч наших очередников жилье получают», — добавила замминистра.
Источник: РИА Новости
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