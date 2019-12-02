В рубрику «Сообщи свои новости» написала Кристина Янчак:
Чей собакен забрел ко мне в офис. Свяжитесь со мной, пожалуйста, 89139173791.
Фото: Чей собакен забрел ко мне в офис?
22:41 02.12.2019
Свяжитесь со мной, пожалуйста, 89139173791.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Кристина Янчак:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Ваша?
Мост обрушился в Оренбурге. Пострадавших увезли в больницу
00:24 03-12-2019
Путин: смартфоны, компьютеры и Smart TV только с предустановленным российским софтом
00:17 03-12-2019
Губы дьявола у женщин: тренд или хайп?
00:11 03-12-2019
Топором по шее пенсионерке. Тело под крыльцо. Квартиру на себя переписал ушлый житель Москвы
23:36 02-12-2019
Обновляем интерьер при помощи домашних мелочей
23:26 02-12-2019
Захватят ли роботы власть над людьми?
23:25 02-12-2019
Сдают нервы: что делать, чтобы этого избежать?
23:16 02-12-2019
БердскФото: могут ли вынести судебный приказ в отношении несовершеннолетнего? Причина - долг по капремонту 1
23:08 02-12-2019
Девочка с "маской Бэтмена" Луна Феннер после операции летит в Майами
23:01 02-12-2019
Снюс: чем опасен?
22:56 02-12-2019