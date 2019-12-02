В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:
Подскажите, пожалуйста, могут ли вынести судебный приказ в отношении несовершеннолетнего? Нашим детям 13 лет и 6 лет. Обоим пришли такие судебные приказы. Почему не на родителей? Ведь сам ребенок не имеет заработка.
Фото: могут ли вынести судебный приказ в отношении несовершеннолетнего? Причина — долг по капремонту
Почему не на родителей? Ведь сам ребенок не имеет заработка.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:
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Могут вынести судебный приказ?
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