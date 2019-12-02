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Фото: могут ли вынести судебный приказ в отношении несовершеннолетнего? Причина — долг по капремонту

23:08 02.12.2019
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Почему не на родителей? Ведь сам ребенок не имеет заработка.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:
Подскажите, пожалуйста, могут ли вынести судебный приказ в отношении несовершеннолетнего? Нашим детям 13 лет и 6 лет. Обоим пришли такие судебные приказы. Почему не на родителей? Ведь сам ребенок не имеет заработка.

Фото: могут ли вынести судебный приказ в отношении несовершеннолетнего? Причина долг по капремонту

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От редакции

Могут вынести судебный приказ?

Аноним, 02 декабря 2019 23:51
Скоро на не родившихся будут приказы о законном рабстве как в фильме ОСТРОВ

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