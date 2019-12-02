Фото: могут ли вынести судебный приказ в отношении несовершеннолетнего? Причина — долг по капремонту

Почему не на родителей? Ведь сам ребенок не имеет заработка.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:

Подскажите, пожалуйста, могут ли вынести судебный приказ в отношении несовершеннолетнего? Нашим детям 13 лет и 6 лет. Обоим пришли такие судебные приказы. Почему не на родителей? Ведь сам ребенок не имеет заработка.