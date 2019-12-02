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Топором по шее пенсионерке. Тело под крыльцо. Квартиру на себя переписал ушлый житель Москвы

23:36 02.12.2019 Фото: СК РФ
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Пожилая женщина уехала на дачу совместно с другом погибшего сына, который после смерти последнего проживал совместно с ней для оказания необходимой бытовой помощи. В ходе перепалки он 4 раза рубанул по шее.

Топором по шее пенсионерке. Тело под крыльцо. Квартиру на себя переписал ушлый житель Москвы
Желая избежать ответственности, мужчина спрятал тело женщины под крыльцом запасного входа в дачный дом

По результатам проведенной доследственной проверки, организованной по сообщению в СМИ, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, в июне 2019 года женщина 1950 года рождения уехала из квартиры, расположенной по улице Малыгина в городе Москве, после чего до ноября текущего года ее соседям, с которыми она общалась, ничего не было известно о ее местонахождении. Квартиры женщины были проданы неизвестным лицам.

Следователями в кратчайшие сроки установлено, что пожилая женщина уехала на дачу совместно с другом погибшего сына, который после смерти последнего проживал совместно с ней для оказания необходимой бытовой помощи. В один из дней во время выполнения работ по участку, мужчине не понравился тон пенсионерки, которая высказала ему свои претензии, и он нанес ей не менее четырех ударов топором в область шеи. Желая избежать ответственности, мужчина спрятал тело женщины под крыльцом запасного входа в дачный дом. Вернувшись в Москву, он обратился к знакомым, которые помогли сфальсифицировать документы и переоформить квартиры на иных лиц.

Во время проведения необходимых следственных действий установлено местонахождение фигурантов, после чего они были задержаны.

В настоящее время в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве и лиц, совершивших сделку по продаже квартир, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации находится на контроле центрального аппарата ведомства.

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