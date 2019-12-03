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Спас от смерти на пожаре глухую пенсионерку и упавшего в обморок ее сына случайный прохожий в Новосибирской области

08:30 03.12.2019 Фото: с сайта 54.mchs.gov.ru
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Обнаружив в подъезде сильную задымленность, он быстро оббежал дом снаружи и затем, поняв, где горит, вызвал пожарных и вновь вернулся в подъезд, нашел квартиру на первом этаже и стал стучать в дверь.

Спас от смерти на пожаре глухую пенсионерку и упавшего в обморок ее сына случайный прохожий в Новосибирской области
В Новосибирской области мужчина по дороге в гости спас от пожара двух человек из пятиэтажки

Житель города Куйбышева Сергей Вельчинский обнаружил пожар в многоквартирном доме, когда шел в гости к знакомым. Гражданин не растерялся, бросился в подъезд, нашел нужный этаж, стал стучать в дверь и даже пытался ее выбить, потому что из квартиры никто не отзывался.

В какой-то момент дверь отворила пенсионерка, как оказалось слабослышащая, мужчина вывел ее из задымленной зоны, спас от гибели ее взрослого сына, который находился в бессознательном состоянии, а также ликвидировал пожар на балконе. Об этом 2 декабря сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

«Благодаря решительным, мужественным и грамотным действиям Вельчинского удалось спасти не только жизни двух человек, но материальные ценности погорельцев от пожара. Обнаружив в подъезде сильную задымленность, он быстро оббежал дом снаружи и затем, поняв, где горит, вызвал пожарных и вновь вернулся в подъезд, нашел квартиру на первом этаже и стал стучать в дверь», — рассказала начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам Новосибирской области капитан внутренней службы Юлия Стрельцова.

В ходе дознания установлено, что пожар произошел 27 ноября 2019 года в многоквартирном пятиэтажном доме в городе Куйбышеве. Возгорание, обнаруженное очевидцем, случилось на балконе, дым выходил на улицу, а также распространялся по квартире и подъезду.

Сергей Вельчинский после того, как ему открыли дверь, вывел на лестничную клетку женщину 1941 года рождения, проник в квартиру и в условиях плохой видимости в ванной комнате набрал в ведро и пятилитровую бутыль воды, которой залил горящие вещи на балконе. Когда он вновь побежал за водой, хозяйка сообщила, что в спальне находится ее сын.

«Я зашел в комнату и на ощупь нашел мужчину, лежащего на кровати без движения. Взял его за руки и вытащил на лестничную клетку. После этого вновь вернулся в квартиру и повторно пролил водой место горения. Ничего геройского в этом не вижу — я просто выполнял свой гражданский долг перед обществом», — пояснил свои действия Сергей Вельчинский.

Пожар развития не получил, все остались живы. Прибывшие в считанные минуты к месту вызова пожарно-спасательные подразделения провели проверку и убедились в отсутствии признаков горения, отметив быстрые действия гражданина по эвакуации двух человек и ликвидации пожара. В настоящее время решается вопрос о поощрении Сергея Вельчинского за проявленную смелость и правильные действия в экстремальной ситуации.

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