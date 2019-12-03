Экспресс-тест на ВИЧ на площади Горького смогут сдать жители Бердска 4 декабря

Передвижной пункт медицинской профилактики продолжает работу на площадках Новосибирска и в районах Новосибирской области. В региональном минздраве напоминают, что экспресс-тестирование полностью бесплатно. Результаты можно узнать уже через 15 минут.
График работы мобильного пункта экспресс-тестирования на ВИЧ:
1 декабря — 11.00-16.00 — Новосибирск, Первомайский сквер
2 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Гранит», станция метро «Маркса»
3 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2
4 декабря — 10.00-16.00 — Бердск, площадь Горького
5 декабря — 10.00-16.00 — Новосибирский р-он, Криводановская УБ
5 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, Зорге, 47/2, площадка перед к/т «Рассвет»
6 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Золотая Нива», метро Золотая Нива
6 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples»
7 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, ул. Крылова, 26, парковка со стороны ул. Каменская
9 декабря — 08.00-14.00 — Новосибирск, ГБУЗ НСО ГКБ 3 19, Шукшина, 3
10 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Магеллан», Комсомольская, 10
11 декабря — 10.00-16.00 — Новосибирский р-он, Мичуринская ВА
12 декабря — 10.00-16.00 — Коченёвский р-он, Коченёво
12 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, привокзальная площадь Вокзал-Главный
13 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, Первомайский сквер
13 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, к/т Победа, Ленина, 7
14 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, БЦ Димитровский, пр.Димитрова, 1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр. Димитрова
16 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, автовокзал, Красный проспект, 4
17 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Маяк»
18 декабря — 10.00-16.00 — Коченёвский р-он, Прокудка
19 декабря — 10.00-16.00 — Бердск, Островского, 53 (взрослое поликлиническое отделение № 1)
19 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, ж/м Плющихинский, Татьяны Снежиной, 40
20 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Галерея»
20 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples»
21 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, ул. Крылова, 26, парковка со стороны ул. Каменская
23 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2
24 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, пригородный вокзал
25 декабря — 10.00-16.00 — Мошковский р-он, р. п. Мошково, площадь у здания администрации
26 декабря — 10.00-16.00 — Тогучин, центральная площадь, возле магазина «Монетка»
26 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, к/т Аврора, станция метро «Студенческая»
27 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, Первомайский сквер
27 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, к/т Победа, Ленина, 7
28 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, БЦ Димитровский, пр. Димитрова,1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр.Димитрова
Вопросы по работе мобильного пункта в Новосибирской области можно задать по телефону горячей линии: +7 (383) 209-02-19.