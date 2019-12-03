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Экспресс-тест на ВИЧ на площади Горького смогут сдать жители Бердска 4 декабря

09:45 03.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Тест-мобиль будет работать в этот день на главной площади города с 10.00 до 16.00. В следующий раз он приедет 19 декабря и припаркуется у центральной поликлиники. Результаты будут готовы через 15 минут.

Экспресс тест на ВИЧ на площади Горького смогут сдать жители Бердска 4 декабря
Тест на ВИЧ занимает 5 минут

Передвижной пункт медицинской профилактики продолжает работу на площадках Новосибирска и в районах Новосибирской области. В региональном минздраве напоминают, что экспресс-тестирование полностью бесплатно. Результаты можно узнать уже через 15 минут.

График работы мобильного пункта экспресс-тестирования на ВИЧ:

1 декабря — 11.00-16.00 — Новосибирск, Первомайский сквер

2 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Гранит», станция метро «Маркса»

3 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2

4 декабря — 10.00-16.00 — Бердск, площадь Горького

5 декабря — 10.00-16.00 — Новосибирский р-он, Криводановская УБ

5 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, Зорге, 47/2, площадка перед к/т «Рассвет»

6 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Золотая Нива», метро Золотая Нива

6 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples»

7 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, ул. Крылова, 26, парковка со стороны ул. Каменская

9 декабря — 08.00-14.00 — Новосибирск, ГБУЗ НСО ГКБ 3 19, Шукшина, 3

10 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Магеллан», Комсомольская, 10

11 декабря — 10.00-16.00 — Новосибирский р-он, Мичуринская ВА

12 декабря — 10.00-16.00 — Коченёвский р-он, Коченёво

12 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, привокзальная площадь Вокзал-Главный

13 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, Первомайский сквер

13 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, к/т Победа, Ленина, 7

14 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, БЦ Димитровский, пр.Димитрова, 1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр. Димитрова

16 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, автовокзал, Красный проспект, 4

17 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Маяк»

18 декабря — 10.00-16.00 — Коченёвский р-он, Прокудка

19 декабря — 10.00-16.00 — Бердск, Островского, 53 (взрослое поликлиническое отделение № 1)

19 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, ж/м Плющихинский, Татьяны Снежиной, 40

20 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Галерея»

20 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples»

21 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, ул. Крылова, 26, парковка со стороны ул. Каменская

23 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2

24 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, пригородный вокзал

25 декабря — 10.00-16.00 — Мошковский р-он, р. п. Мошково, площадь у здания администрации

26 декабря — 10.00-16.00 — Тогучин, центральная площадь, возле магазина «Монетка»

26 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, к/т Аврора, станция метро «Студенческая»

27 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, Первомайский сквер

27 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, к/т Победа, Ленина, 7

28 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, БЦ Димитровский, пр. Димитрова,1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр.Димитрова

Вопросы по работе мобильного пункта в Новосибирской области можно задать по телефону горячей линии: +7 (383) 209-02-19.

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