Экспресс-тест на ВИЧ на площади Горького смогут сдать жители Бердска 4 декабря

Тест-мобиль будет работать в этот день на главной площади города с 10.00 до 16.00. В следующий раз он приедет 19 декабря и припаркуется у центральной поликлиники. Результаты будут готовы через 15 минут.

Тест на ВИЧ занимает 5 минут Передвижной пункт медицинской профилактики продолжает работу на площадках Новосибирска и в районах Новосибирской области. В региональном минздраве напоминают, что экспресс-тестирование полностью бесплатно. Результаты можно узнать уже через 15 минут. График работы мобильного пункта экспресс-тестирования на ВИЧ: 1 декабря — 11.00-16.00 — Новосибирск, Первомайский сквер 2 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Гранит», станция метро «Маркса» 3 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2 4 декабря — 10.00-16.00 — Бердск, площадь Горького 5 декабря — 10.00-16.00 — Новосибирский р-он, Криводановская УБ 5 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, Зорге, 47/2, площадка перед к/т «Рассвет» 6 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Золотая Нива», метро Золотая Нива 6 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples» 7 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, ул. Крылова, 26, парковка со стороны ул. Каменская 9 декабря — 08.00-14.00 — Новосибирск, ГБУЗ НСО ГКБ 3 19, Шукшина, 3 10 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Магеллан», Комсомольская, 10 11 декабря — 10.00-16.00 — Новосибирский р-он, Мичуринская ВА 12 декабря — 10.00-16.00 — Коченёвский р-он, Коченёво 12 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, привокзальная площадь Вокзал-Главный 13 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, Первомайский сквер 13 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, к/т Победа, Ленина, 7 14 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, БЦ Димитровский, пр.Димитрова, 1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр. Димитрова 16 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, автовокзал, Красный проспект, 4 17 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Маяк» 18 декабря — 10.00-16.00 — Коченёвский р-он, Прокудка 19 декабря — 10.00-16.00 — Бердск, Островского, 53 (взрослое поликлиническое отделение № 1) 19 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, ж/м Плющихинский, Татьяны Снежиной, 40 20 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, ТРЦ «Галерея» 20 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, «Peoples» 21 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, ул. Крылова, 26, парковка со стороны ул. Каменская 23 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2 24 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, пригородный вокзал 25 декабря — 10.00-16.00 — Мошковский р-он, р. п. Мошково, площадь у здания администрации 26 декабря — 10.00-16.00 — Тогучин, центральная площадь, возле магазина «Монетка» 26 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, к/т Аврора, станция метро «Студенческая» 27 декабря — 13.00-19.00 — Новосибирск, Первомайский сквер 27 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, к/т Победа, Ленина, 7 28 декабря — 23.00-02.00 — Новосибирск, БЦ Димитровский, пр. Димитрова,1, парковка напротив входа в цоколь вдоль пр.Димитрова Вопросы по работе мобильного пункта в Новосибирской области можно задать по телефону горячей линии: +7 (383) 209-02-19.

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