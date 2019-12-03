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Вперед с оптимизмом: Довольны жизнью 50% россиян

09:15 03.12.2019 Фото: Википедии
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Противоположного мнения придерживаются 22% опрошенных. Столько же считают, что жить станет хуже.

Вперед с оптимизмом: Довольны жизнью 50% россиян
50% россиян заявили, что довольны своей жизнью

50% россиян заявили, что довольны своей жизнью. 22% опрошенных имеют противоположное мнение.

Данные опроса публикует ВЦИОМ. Более половины респондентов (57%) оценивают ситуацию в стране положительно.

В будущее четверть россиян смотрит с оптимизмом, 25% опрошенных уверены, что через год их жизнь станет лучше, чем сейчас, ещё 41% думают, что ничего не изменится.

23% респондентов считают, что жизнь станет хуже. В исследовании приняли участие больше полутора тысяч жителей России в возрасте от 18 лет.

Источник: govoritmoskva.ru

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От редакции

Вы довольны жизнью?

Аноним, 03 декабря 2019 10:48
то есть лишь пятая часть недовольна нынешней жизнью и своей ситуацией?
неплохой показатель

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