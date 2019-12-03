Как вылечить цистит?

Цистит — это воспаление внутренней слизистой оболочки мочевого пузыря, причиной которого, как правило, является бактериальная инфекция. На ранней стадии цистит обычно проявляется в виде учащенного мочеиспускания. Меняется запах, прозрачность и цвет мочи.

На ранней стадии цистит обычно проявляется в виде учащенного мочеиспускания С циститом чаще всего сталкиваются женщины: по статистике, это заболевание возникает у каждой пятой из них. Это связано с анатомическими особенностями строения женского организма. Сам по себе цистит не чреват осложнениями. Важно вовремя принять все необходимые меры, чтобы болезнь не перешла в хроническую стадию.

Цистит — это воспаление внутренней слизистой оболочки мочевого пузыря, причиной которого, как правило, является бактериальная инфекция. Чаще всего у больных циститом обнаруживается кишечная палочка, реже выявляется стафилококк, в остальных случаях — менее распространенные бактерии.

Причины цистита

Причин, способствующих возникновению этого заболевания может быть несколько:

Нарушение естественного процесса мочеиспускания (затруднение процесса, неполное опорожнение мочевого пузыря, и как следствие — нарушение тонуса и застой мочи);

Патогенная микрофлора, попавшая в мочевой пузырь из «нестерильных» мест организма (прежде всего, кишечная палочка из нижних отделов кишечника) или очагов хронической инфекции;

Нарушение нормального кровообращения, застой в малом тазу (возникает при малоподвижном образе жизни, запорах);

Начало половой жизни или увеличение половой активности;

Травмы и врожденные аномалии мочеполовой системы;

Нарушения трофики стенок мочевого пузыря;

Гормональные нарушения;

Переохлаждение организма;

Общее снижение иммунитета (вызванное, например, беременностью, сахарным диабетом, неправильным и нерегулярным питанием, резкой сменой климатических условий).

Симптомы цистита

На ранней стадии цистит обычно проявляется в виде учащенного мочеиспускания. Меняется запах, прозрачность и цвет мочи. Чаще всего жидкость становиться мутной, может появиться осадок. Также моча приобретает неприятный запах. Появляются боли в поясничной области и внизу живота.

Температура тела может повыситься до 37-38 С. Возможно появление тошноты и рвоты. Общее недомогание, типичное для инфекционного заболевания:

«Ломота» в мышцах.

Слабость.

Снижение аппетита.

Уменьшение работоспособности.

Еще одним симптомом, сопровождающим развитие цистита, является появление в моче крови. В таком случае моча приобретает сукровичную окраску. При обнаружении этого симптома обратиться к врачу нужно незамедлительно!

Лечение цистита

Самостоятельно лечить цистит нельзя. Только врач может назначить необходимые обследования, анализы и корректное антибактериальное лечение. Кроме медикаментозного лечения, при остром цистите помогут следующие процедуры:

Пейте не менее 10-14 стаканов жидкости в день. Снизить воспаление, свойственное циститу, и добиться тем самым отступления недуга вы можете с помощью употребления большого количества ромашкового чая.

Соблюдайте постельный режим.

Утепляйтесь. Как только вы почувствовали первые признаки болезни, одевайте теплые носки, утепляйте область таза, укрывайтесь теплым одеялом.

Принимайте обезболивающие. Если боли сильные, можно принять обезболивающие средства: папаверин, но-шпа, анальгин.

Народные средства

Наиболее эффективным народным средством является клюквенный сок. Он работает как антибиотик — полифенолы, содержащиеся в клюкве, мешают болезнетворным бактериям питаться и размножаться. Для тех, кому клюквенный сок не по душе, подойдет экстракт клюквы в капсулах.

Для того, чтобы снять неприятные ощущения, вызванные прогрессированием цистита, накладывайте на нижнюю часть живота теплые компрессы с добавлением 5 капель масла лаванды или ромашки.

Отличным средством для лечения цистита является также обыкновенный чеснок. Он не только достаточно эффективно борется с инфекциями, но и превосходно очищает ткани. Употребляйте его внутрь не только в период лечения, но и в течение некоторого времени после того, как симптомы недуга исчезнут.

Помощь в лечении и профилактике цистита может оказать петрушка. Листья и корни этого растения нужно измельчить. Одну чайную ложку получившейся смеси затем заливают стаканом кипятка, после чего настаивают в термосе 2-3 часа. Принимать полученный отвар следует небольшими глотками за час до еды. Не менее целительны и свойства укропа. Его также нужно измельчить. После этого залить 3 столовые ложки полученной массы стаканом горячей воды и держать на водяной бане 15 минут. После отвар следует остудить, процедить через марлю или мелкое сито и довести объем жидкости до первоначального, добавив кипяченой воды. Принимают полученное средство три раза в день до еды по три стакана.

Еще один очень простой и, тем не менее, весьма действенный способ лечения цистита — вскипятить 3 л молока. В небольшой тазик вылить одну кружку молока. Как только оно остынет до такой температуры, что ее можно буде терпеть, опустить в тазик ноги и замотаться одеялом по пояс. Как только почувствовали, что молоко начало остывать — добавить еще одну кружку горячего. И так пока не выльете все молоко. По окончании процедуры, молоко можно убрать в холодильник и повторить все действия на следующий день. Так париться до тех пор, пока не наступит облегчение. Это вариант хорошо помогает, если цистит начался от переохлаждения.

Если цистит сопровождается сильной болью, которая не дает покоя ни ночью, ни днем, вам поможет следующий напиток. Для его приготовления понадобится три ложки семян льна, 1 ст.л. меда и 0,5 литра воды. Семена льна заварить, для этого поместить их в эмалированную посуду, залить водой и довести до кипения. Настаивать отвар 10 мин. Отцедив отвар и дав ему немного остыть, добавить в него мед и принимать весь отвар в течение часа. Сразу нужно выпить практически весь отвар. При желании можно повторить процедуру через пять часов.

При цистите необходимо соблюдать диету. Самое главное — исключить из рациона все жирное, копченое и соленое. Никаких приправ и специй, а также газированных напитков. Включить в свое меню следующие продукты:

Мясо нежирных сортов.

Рыбу, приготовленную или на пару, или запеченную.

Морковь и тыкву обязательно есть в любом виде.

Можно пить морковно-тыквенный свежевыжатый сок, эти два продукта как нельзя лучше влияют на мочеполовую систему.

Профилактика заболевания

Предупредить возникновение цистита вам помогут следующие советы:

Не нарушайте правила личной гигиены;

Не переохлаждайтесь;

Употребляйте больше воды и разнообразных соков, особенно полезен в профилактике цистита клюквенный и морковно-тыквенный сок;

Вовремя опорожняйте мочевой пузырь, не допускайте его перенаполнения;

Не носите подолгу очень плотную обтягивающую таз и бедра одежду, так как она может нарушить нормальное кровообращение в тазовой области;

Чтобы избежать запоров, увеличьте количество свежих овощей и фруктов в вашем рационе;

Для интимных гигиенических процедур используйте мыло с нейтральным кислотно-щелочным балансом;

Обязательно посещайте туалет, чтобы помочиться, после полового акта;

По возможности, чаще меняйте гигиенические прокладки в период менструации.

Источник: Хочу