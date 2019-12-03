Виниры и коронки из диоксида циркония в стоматологической клинике «Колибри»

У вас откололся зуб или беспокоит неровный зубной ряд? Вас не устраивает природный цвет зубов? Одним из самых современных и эффективных способов реставрации зубов является установка керамических виниров.

Изготовление виниров – дело кропотливое, и оно требует некоторого времени, но результат превосходит все ожидания

Современная стоматология творит чудеса. «Колибри» — это команда профессиональных врачей, участников международных форумов и семинаров. В арсенале клиники высокотехнологичное диагностическое оборудование и материалы последнего поколения.

У вас откололся зуб или беспокоит неровный зубной ряд? Вас не устраивает природный цвет зубов? Одним из самых современных и эффективных способов реставрации зубов является установка керамических виниров.

— Виниры – это тонкие пластинки из керамики, которые изготавливаются индивидуально, по слепку зуба, и надежно крепятся на его внешнюю поверхность при помощи специальных материалов, — рассказывает главный врач клиники «Колибри» Сергей Гуров. — Это чудо-изобретение решает множество эстетических проблем: сколы зубов, неровный зубной ряд, редкие, короткие, узкие зубы, межзубные щели, изменение цвета зубов. С их помощью мы создадим вам идеальную улыбку за несколько дней!

Вплоть до полутона

На первом приеме врач оценивает состояние зубов пациента, разрабатывает индивидуальную программу установки виниров. Он определяет с точностью до полутона оттенок керамики, вместе с пациентом выбирает желаемую форму зубов и внешний вид зубного ряда.

С точностью до миллиметра

Далее врач обрабатывает поверхность зуба, снимая тонкий слой эмали, после чего с уже подготовленного зуба делается слепок. По этому слепку в лаборатории изготавливают винир, до доли миллиметра совпадающий с зубом пациента.

Мечта становится реальностью

Изготовление виниров – дело кропотливое, и оно требует некоторого времени. На этот период стоматолог ставит пациенту временные виниры из композиционного материала, чтобы защитить уже обработанные зубы от воздействия внешней среды.

Готовые виниры фиксируются к зубу при помощи сверхпрочного специального материала, и вы выходите из кабинета врача в прекрасном настроении и с восхитительной улыбкой.

Почему нужно выбирать виниры:

—Идеальное совпадение оттенка и формы с родными зубами

-Надежность и долговечность

-Эстетичность

-Натуральный вид зуба

-Сохранение функциональности ваших зубов

-Не требуют специального ухода

За идеальными улыбками вас ждут в «Колибри».

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Источник: Раздел стоматологической клиники «Колибри» на сайте Весь Бердск