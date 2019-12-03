9 млн рублей арестовал суд у экс-губернатора Хабаровского края за хищение средств «Роснефти»

Виктор Ишаев будет находиться под домашним арестом до 27 февраля 2020 года. кроме рублей у бывшего чиновника арестовали $13 тыс., €500 и 759 китайских юаней и 2 тыс. японских иен. Вину подозреваемый не признает.

Суд арестовал более 9 млн рублей экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании «Роснефть», передает ТАСС из Мосгорсуда, где слушается жалоба на данное постановление.

«Судом наложен арест на имущество в виде 9 млн рублей, $13 тыс., €500 и 759 китайских юаней и 2 тыс. японских иен», — сказал судья. Мосгорсуд в понедельник признал законным постановление Басманного суда столицы о наложении ареста на имущество обвиняемого.

Ишаев будет находиться под домашним арестом до 27 февраля 2020 года.

По данным СК РФ, уголовное дело Ишаева связано с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть», где он был вице-президентом в 2013-2018 годах. Как полагает следствие, в этот период в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией. Как сообщал ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, материалы по Ишаеву правоохранителям передала служба безопасности компании.

Вину Ишаев не признает. По данным адвоката Павла Зайцева, «дочь Ишаева 5 апреля совершила платеж на счет, принадлежащий ПАО «НК «Роснефть», на основании возмещения возможного ущерба на сумму свыше 5,7 млн рублей».

Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края. В 2009 году он был назначен полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-2013 годах был министром по развитию Дальнего Востока. В настоящее время является академиком РАН.

Источник: ТАСС