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Кремль отказался обсуждать с Зеленским статус Крыма

12:15 03.12.2019 Фото: pixabay.com
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Отвечая на вопрос о том, как поступит Путин, если лидер Украины на личной встрече поднимет вопрос о принадлежности Крыма, Песков отметил, что президент «безусловно даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы».

Кремль отказался обсуждать с Зеленским статус Крыма
В Кремле исключили обсуждение статуса Крыма с Зеленским

В Кремле считают невозможным обсуждение темы Крыма с Украиной в любом формате, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Monde заявил, что США могут помочь переговорному процессу по Украине благодаря отношениям с Россией и влиянию в Европе.

Отвечая на вопрос о том, если Зеленский поднимет проблему статуса Крыма в «нормандском формате», какова будет реакция российской стороны, Песков сказал: «Хорошо известная».

«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и собственно какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях… Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», — добавил он.

На уточняющий вопрос о том, не приведет ли это к сворачиванию переговоров, пресс-секретарь главы российского государства ответил отрицательно.

Отвечая на вопрос о том, как поступит Владимир Путин, если Зеленский на личной встрече поднимет вопрос о принадлежности Крыма, Песков отметил, что президент «безусловно даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы».

Ранее Елисейский дворец сообщил, что саммит в «нормандском формате» 9 декабря пройдет в резиденции президента Франции. 18 ноября Песков подтвердил эту информацию.

Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Источник: РИА Новости

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Зеленский поднимет тему Крыма?

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