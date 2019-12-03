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«Яндекс Такси» обманывало погибших пассажиров в Санкт-Петербурге

15:15 03.12.2019 Фото: pixabay.com
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Проверка выявила, что заказанная через агрегатор «легковушка» не имела разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров. Штраф составил 101 тыс. рублей.

«Яндекс Такси» обманывало погибших пассажиров в Санкт Петербурге
«Яндекс-такси» уличили в обмане погибших пассажиров

ООО «Яндекс Такси» признали виновным в представлении ложной информации о перевозчике. Такое решение 29 ноября вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Поводом для применения санкций стало дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 23 июля – около 4 часов утра на перекрестке Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта столкнулись легковой автомобиль Skoda с наклейкой «Яндекс Такси» и тягач. В результате два пассажира такси погибли, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Проверка выявила, что заказанная через агрегатор «легковушка» не имела разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси на территории Санкт-Петербурга.

В Роспотребнадзоре пришли к выводу, что таким образом ООО «Яндекс Такси» ввело клиента в заблуждение относительно потребительских свойств услуги. По факту выявленного правонарушения на компанию был наложен административный штраф в размере 101 тысячи рублей.

Не согласившись с выводами надзорного органа о виновности, компания оспорила вынесенное постановление в арбитражном суде. По мнению агрегатора,ответственность должен нести сам перевозчик – ООО «Эвалайн», реквизиты которого были предоставлены клиенту. Еще в день катастрофы в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что «водитель передал управление машинойдругому человеку. Это грубейшее нарушение правил сервиса. До уточнения всех обстоятельств мы отключили от наших заказов весь таксопарк, в нем будет проведена проверка».

Служители Фемиды не согласились с доводами компании. Ведь именно агрегатор принял заказ от клиента и через мобильное приложение сообщил ему номер машины.

«То обстоятельство, что пассажиры впоследствии вступили в непосредственные отношения с работником принципала [таксопарка] – водителем такси, а также то, что они могли получитьинформацию о принципале, само по себе не влияет на обязанности агента, вступившего в отношения с третьим лицом от своего имени. Материалами дела установлено, что ООО «Яндекс.Такси» ввело потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств услуги по перевозке пассажиров легковым такси», – констатировал суд, подтверждая факт совершения агрегатором вменяемого правонарушения и его виновность.

Источник: fontanka.ru

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