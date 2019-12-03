03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Домашний кот задушил 9-месячную девочку в коляске на Украине

14:15 03.12.2019 Фото: pixabay.com
1 0

Мать оставила дочь без присмотра — занималась домашними делами. А позже обнаружила ребенка мертвым. На младенце лежал кот.

Домашний кот задушил 9 месячную девочку в коляске на Украине
На Украине кот задушил младенца в коляске

В Винницкой области Украины домашний кот задушил 9-месячную девочку, оставленную без присмотра взрослых. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщается на сайте УНН.

По информации агентства, ссылающегося на начальника Липовецкого отделения полиции Винницкой области Павла Дармограя, 30 ноября мама девочки оставила ребенка в коляске. Женщина занималась домашними делами, а когда подошла к ребенку, то обнаружила дочь мертвой. На девочке лежал кот.

Как заявил Дармограй, мер в отношении семьи пока не принято, так как она сейчас преодолевает «психологическую проблему».

«Думаю, в дальнейшем уже будем разбираться — когда будут выводы, когда проведут захоронение ребенка», — добавил он. Сотрудники экстренных служб работают с матерью, сказал начальник полиции.

Источник: Известия

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Реально кот виноват?

Справедливая, 03 декабря 2019 14:30
Виноваты родители- не досмотрели.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пилота признали виновным в гибели 41 пассажира SSJ100 в Шереметьево
14:30 03-12-2019
Пилота признали виновным в гибели 41 пассажира SSJ100 в Шереметьево
Домашний кот задушил 9-месячную девочку в коляске на Украине 1
14:15 03-12-2019
Домашний кот задушил 9-месячную девочку в коляске на Украине
Пенсии военных заморозил президент Путин
14:09 03-12-2019
Пенсии военных заморозил президент Путин
БердскОхотники рядом: 9 лосей и 80 косуль отстрелят в лесах Бердска
14:00 03-12-2019
Охотники рядом: 9 лосей и 80 косуль отстрелят в лесах Бердска
БердскАфиша ДК "Родина" с 5 по 18 декабря в Бердске
13:52 03-12-2019
Афиша ДК
Избивших до смерти 6-летнего Степу Кукина опекунов судят в Вологде
13:45 03-12-2019
Избивших до смерти 6-летнего Степу Кукина опекунов судят в Вологде
С пенсий россиян запретят взимать долги по кредитам
13:30 03-12-2019
С пенсий россиян запретят взимать долги по кредитам
Бердск"Раздетый" трубопровод утеплили в начале зимы в парке Победы Бердска
13:30 03-12-2019
Глава Якутии: Он не шаман, а, возможно, агент Госдепа
13:15 03-12-2019
Глава Якутии: Он не шаман, а, возможно, агент Госдепа
Из-за желания Путина навести порядок на российском ТВ поссорились Познер и Соловьев 3
13:00 03-12-2019
Из-за желания Путина навести порядок на российском ТВ поссорились Познер и Соловьев