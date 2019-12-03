У кошки есть мимика для выражения настроения

Лучше всех в исследовании угадывали кошачьи чувства ветеринары. Лишь 13 процентов респондентов ответили достаточно точно.

Кошки имеют репутацию загадочных животных, которые всегда «себе на уме» Ученые выяснили, что немногие люди могут определять эмоции кошек по их выражению, но этому можно научиться. Результаты исследования опубликованы в журнале Animal Welfare.

Кошки имеют репутацию загадочных животных, которые всегда «себе на уме». Понять, что они думают или чувствуют, очень сложно.

Исследование, проведенное канадскими учеными из Гуэлфского университета, показывает, что у кошек есть своя мимика, но люди пока плохо умеют ее распознавать.

В исследовании приняли участие 6329 добровольцев из 85 стран мира. Большинство из них — владельцы кошек. Участники смотрели короткие отрывки из фильмов, в основном собранных в Youtube, и заполняли онлайн-анкеты, в которых описывали настроение животных.

В роликах были показаны 40 кошек, переживающих как позитивные эмоциональные ситуации, когда их ласкали или угощали, так и негативные — во время болезни или в состоянии принятия решения убегать или сопротивляться. Фрагменты были вырваны из контекста и участникам показывали только лица кошек. При этом были исключены ролики, где настроения кошек проявлялись в явном виде — например, довольный мурлыкающий кот или шипящий кот с отведенными назад ушами.

Большинство людей не сумели правильно определить настроение животных, их ответы находились в пределах статистического угадывания, что, казалось бы, подтверждает гипотезу о «непостижимости» кошек.

Но удивительно, что 13 процентов респондентов ответили достаточно точно. Это значит, что они сумели уловить что-то в выражении кошачьих лиц — легкое подергивание век или небольшое расширение глаз.

В целом женщины ответили немного лучше мужчин, а молодые люди — чуть лучше, чем пожилые. Но наилучшим образом угадывали кошачьи чувства ветеринары и те, кто профессионально работает с кошками.

«Кошки сообщают нам что-то своими лицами, и действительно опытные люди могут это заметить, — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования Джорджии Мейсон (Georgia Mason). — Возможно, и наоборот, — они изначально лучше понимали животных, поэтому стали ветеринарами. В любом случае, их пример показывает, что этому можно научиться».

Авторы отмечают, что люди по-разному относятся к собакам и кошкам именно потому, что плохо понимают кошек. Собака — это, как правило, член семьи, а кошка — просто существо, которое живет рядом.

Ученые надеются, что их исследование заставит изменить отношение к этим животным, укрепит связь между владельцами и их питомцами.