Что подорожает в новом году?

Что нам готовит 2020 год грядущий? Отменят ли санкции? Кому государство добавит денег? На эти и другие вопросы ответим в статье.

В России медленно растёт производство говядины, и цены по-прежнему зависят от притока импорт

В последние месяцы звучало много идей о том, как сделать, чтобы у нас доходы не только в отчётах чиновников, но и в реальности росли. Мы это почувствуем? К примеру, пособие на ребёнка перестанет быть мизерным?

Кому государство добавит денег?

С 1 января 2020 г. в России повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и расширится круг семей, получающих пособия в связи с рождением первого и второго ребёнка. Точно известно, что выше инфляции вырастут зарплаты бюджетников. Но в частном бизнесе рост доходов гарантирован не всем.

Минфин заложил в проект бюджета-2020 инфляцию в 3%. МРОТ, который составит в следующем году 12 130 руб., будет проиндексирован на 7,5%. И это хорошая новость для 3,2 млн граждан РФ, чьи зарплаты вырастут в той же пропорции. Половина этих людей трудятся в государственных и муниципальных учреждениях.

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, в среднем на 5,4% вырастут зарплаты врачей, учителей и соцработников – тех бюджетников, которые упомянуты в майских указах Президента РФ. А всем прочим работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года обещана разовая прибавка к зар­плате в 3,8%.

«То, что индексация зарплат планируется выше инфляции, очень хорошо. Правда, рост цен на потребительских рынках и личная инфляция человека, учитывающая его потребительскую корзину, могут быть выше, чем финансовая инфляция, на основе которой планируется госбюджет», – отмечает профессор Финансового университета Александр Сафонов.

В частном бизнесе, как показал опрос работодателей, проведённый компанией HeadHunter, увеличить фонд оплаты труда в 2020 г. рассчитывают 55% компаний. 62% их руководителей прогнозируют рост численности персонала, но повысить оклады сотрудникам собираются только 47%. Что понятно: заметного ускорения экономического роста в России в следующем году не ожидается. И у многих компаний нет уверенности в том, что бизнес-результаты позволят платить больше.

По данным кадрового сервиса «Работа.ру», в 2019 г. активнее всего росли зарплаты в промышленности и строительстве. По всей вероятности, эти сферы останутся лидерами и в следующие 12 месяцев. Надежду подаёт увеличение государственного финансирования экономики, запланированное в федеральном бюджете – 2020. Шансы заработать побольше появятся и у тех, кто связан с бурно развивающимися цифровыми технологиями. «На прибавку могут рассчитывать IT-специалисты. На рынке труда по-прежнему ощущается ост­рый дефицит разработчиков программных решений», – полагает директор департамента рекрутмента компании «Юнити» Александр Семёнов.

Ну а женщины из малообеспеченных семей, которые не работают, воспитывая первого или второго ребёнка, начнут получать более высокое ежемесячное пособие. В среднем по стране оно вырастет до 12 тыс. руб. И если сейчас финансовую помощь получают семьи с детьми до 3 лет, доход в которых не превышает 1,5 прожиточного минимума, то в будущем году такие пособия распространят на семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов.

Что из еды подорожает?

В августе и сентябре этого года индекс потребительских цен, который рассчитывает Росстат, упал на несколько долей процента. Даже такого символического снижения не было уже давно. Что будет дальше?

Проще всего заглянуть на месяц вперёд – в декабрь. Что будет с продуктами, без которых немыслим новогодний стол? Наиболее вероятно, что подорожают овощи, которые идут на салаты. «Обычно огурцы и томаты в магазинах прибавляют с ноября по декабрь 20–30% в цене. Нет никаких признаков того, что в этом году будет иначе», – сообщила аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Варвара Сердюкова. Такая же перспектива ждёт куриные яйца, которые в последний месяц года традиционно дорожают на 15%.

Но вот подорожания спиртного, шоколада или лососёвой икры опасаться не стоит. «Продажи шоколадных наборов и шампанского в предпраздничные и праздничные дни вырастают в разы. Чтобы больше заработать, большинство продавцов таких продуктов активно делают скидки. Дорожают только эксклюзивные подарки – например, фигурный шоколад», – отмечает аналитик компании «Финам» Алексей Коренев. Цены на икру сформировались после завершения путины, и специально под праздники их тоже не поднимают. Но под Новый год в торговле становится больше дешёвых банок за 200–300 руб., в которых натуральная икра перемешана с искусственной. Не стоит покупать такие «деликатесы».

Что касается более отдалённых прогнозов, то в первой половине 2020 г. розничные цены на продукты питания будут зависеть от того, какая ситуация сложилась сегодня на рынке сельхозсырья. Так, почти наверняка будет много дешёвого сахара. «В этом году в России выращен фантастически высокий урожай свёклы. И оптовые цены беспрецедентно упали», – рассказал эксперт портала Sugar.ru Вадим Гомоз. Высокий урожай получили также производители проса, и цена на пшено в магазинах сейчас снижается. А мощный прогресс в свиновод­стве привёл к тому, что, по данным Росстата, в рознице килограмм свинины за год подешевел на 5 руб. за кг. Эксперты считают: в будущем это мясо ещё немного подешевеет.

«В то же время в России медленно растёт производство говядины, и цены по-прежнему зависят от притока импорта, который Россельхознадзор периодически закрывает то из одной, то из другой страны, – рассказывает аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Анна Кудрякова. – Сейчас открыт импорт из таких важнейших стран, как Бразилия и Белоруссия. Но всё равно сырья не хватает, поэтому в будущем году цены на говядину могут вырасти на 2–4%».

По мнению аналитиков, в первой половине следующего года будут стабильными розничные цены на мясо птицы, рис и пшеничный хлеб. Но возможно подорожание гречки и ржаного хлеба. «Сборы гречихи и ржи в 2019 г. были низкими, – поясняет исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. – Это вызвало рост цен на сырьё. Цена на гречку в некоторых магазинах уже ответила ростом, в некоторых повышение только предстоит. А если продолжится рост оптовых цен на ржаную муку, то это повысит стоимость на полках несоциального хлеба (тех сортов, цены на которые не регулирует государство. – Ред.)».

В 2020 г., как рассказали в «Союзмолоке», неизбежно подорожание всего молочного. Причём причина тут уже не только в нехватке сырья. На этапе переработки молока его себестоимость вырастет на 2–2,5% из-за нового требования государства – маркировать каждую упаковку специальным кодом, повышающим контроль качества.

Отменят ли санкции?

9 декабря в Париже пройдут переговоры лидеров России, Украины, Франции и Германии. В предыдущий раз «нормандская четвёрка» собиралась аж в октябре 2016 г. Если новая встреча сдвинет с мёртвой точки дело урегулирования в Донбассе, приведёт ли это к отмене санкций против РФ уже в 2020 году?

«Если включить богатую фантазию, то такой сценарий можно вообразить. Но на практике, думаю, всё окажется сложнее, – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. – Мы видим: каждый минимальный шаг в минском процессе – будь то обмен задержанными или разведение сил – даётся с огромным напряжением, особенно украинской стороне. Что уж говорить о серьёзных политических вопросах. Я не ожидаю, что на нынешней нормандской встрече произойдёт какой-то резкий сдвиг. А об отмене санкций можно будет говорить лишь тогда, когда минский процесс продвинется уже достаточно далеко».

При этом всё больше политиков в Европе говорят о неэффективности и даже вреде санкций – прежде всего для экономик самих европейских стран. Такие голоса раздаются то в Австрии, то в Италии, то в Чехии… Почему же, собираясь вместе в Брюсселе, представители этих стран покорно голосуют за продление антироссийских мер? «Члены Европейского союза очень тесно связаны друг с другом разными обязательствами, – напоминает Лукьянов. – Да, как минимум 5–6 стран заявляют, что санкции им невыгодны. Но голосовать за их отмену, вопреки общей позиции ЕС, никто не будет. Особенно сейчас, когда начинает работу новая Европейская комиссия, идут переговоры по новому бюджету. Любую страну – члена ЕС тема денег волнует больше всего. И фрондировать по непринципиальному для неё российскому вопросу, рискуя поссориться с Германией или Францией и потерять свои субсидии, ни одна страна не станет. Так что о снятии санкций сначала должны будут договориться большие игроки».

Когда в армию начнут поступать новые танки?

Ростех сообщил, что первая партия танков Т-14 «Армата» поступит в Вооружённые силы уже в конце 2019 – начале 2020 г. Насколько эта новинка поднимет обороноспособность страны?

– Поднимет, но не сразу, – считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. – В следующем году в войска поступит опытно-промышленная партия. Это уже не те первые «Арматы», которые собирали вручную. Это серийные образцы. Значит, предприятие-изготовитель и все его подрядчики получили так называемую литеру О1 – разрешение на конвейерное производство. Опытно-промышленная партия (о количестве машин не сообщалось) поступит в армию и будет проходить там опытно-войсковую эксплуатацию. Это подразумевает, что ездить и стрелять на них будут обычные, а не специально сформированные экипажи. Примерно через полгода интенсивного использования соберут научно-техническую конференцию: к танкистам приедет главный конструктор со своей командой и выслушает их вопросы, претензии и пожелания. Результатом станет документ от госкомиссии – требования Мин­обороны по доработке «­Арматы» перед запуском в массовое серийное производство.

Куда поехать на новогодние каникулы?

Как провести 9 выходных дней в начале января интересно и в рамках бюджета?

Самые доступные поездки – внутри страны. 1400 дополнительных поездов будет пущено по самым популярным россий­ским направлениям в период с 25 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. «Из Москвы будут доппоезда в Санкт-Петербург, Адлер, Новороссийск, Архангельск, Котлас, Казань, Ижевск, Киров, Самару, Уфу, Пензу, Челябинск, Оренбург. Из Петербурга – в Москву, Челябинск, Екатеринбург, Киров, Череповец, Архангельск, Смоленск, Великие Луки», – рассказали «АиФ» в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Что касается заграничных поездок, то самое выгодное по день­гам бронирование было в июне-июл­е (тогда тур в отель 3* в Азию можно было взять за 40 тыс. руб. на человека, сейчас – уже минимум 90 тыс. руб.). ­«­Топ-10 стран, куда едут из России на каникулы, – Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия, Индонезия и Малайзия», – сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. При этом цена на каникулы на 50–100% выше, чем на аналогичный тур в феврале. Горящих путёвок, по прогнозам туроператоров, в эти страны не будет.

Но ещё можно купить на сумму до 50 тыс. руб. тур в отель 3* в «неновогодние места» – например, Грецию или Черногорию.

А можно отправиться в путешествие на авто (ведь на Новый год традиционно крайне дороги авиабилеты). Так, например, по статистике федерального агрегатора служб эвакуации и техпомощи, 25% всех авто­путешественников едут на Новый год в Крым. Популярен и Краснодарский край – благодаря наличию горнолыжного курорта. Его выбрали 20%. А 22% опрошенных едут по Золотому кольцу (Суздаль, Ярославль, Владимир, Кострома).

Каковы наши шансы на Евро-2020?

Станислав Черчесов обозначил амбиции сборной России на чемпио­нате Европы – победа на турнире. Много ли у нас шансов реализовать эти амбиции?

Напомним, 24 сборные – участницы турнира будут разделены на 6 групп по 4 команды в каждой. В плей-офф (1/8 финала) выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие команды из тех, что заняли третьи места.

Несмотря на то что жеребьёвка Евро-2020 пройдёт 30 ноября, уже известно, что в группе с Россией сыграют Бельгия и Дания. Третьего соперника (либо Уэльс, либо Финляндия) определит жеребьёвка. «Фаворит нашей группы – Бельгия, – говорит бывший тренер сборной Валерий Газзаев. – Но Данию нам по силам обойти. Думаю, в плей-офф Россия выйдет».

Букмекеры считают, что самые большие шансы на победу на Евро у Франции (20%), Анг­лии (16,6%), Бельгии (14,2%), Германии (11,8%). Россия в этом рейтинге находится на 10-м месте (вероятность победы – 1,5%).

Когда запретят водку с золотом?

Росалкогольрегулирование намерено запретить водку с золотыми, серебряными и другими элементами декора. Кому помешала водка с золотыми медалями на бутылке?

«В данном случае речь идёт о запрете на добавление непосредственно в напиток искусственных ароматизаторов, продуктов пчеловодства, пантов марала, сусального золота. Это предусмотрено в техрегламенте Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который вступает в силу в январе 2021 г., – объяснил «АиФ» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. – Большинство участников рынка выступают за то, что это ошибка! Да, такие продукты занимают малую долю на рынке алкоголя, но их очень любят туристы-иностранцы, и именно их мы прекрасно производим для продажи за рубеж». Введение запрета в рамках гармонизации законов ЕАЭС большинство российских экспертов алкогольного рынка критикует – массово здоровье населения он не укрепит, а вот русского сувенира рынок лишит. Впрочем, есть и те, кто говорит: не всегда есть возможность проконтролировать безопасность введения добавки в алкоголь, а это чревато отравлением.

Что касается этикеток, то с них золотые буквы и медали никуда не исчезнут.

Какой зимы ждать?

Будет ли зима опять такой же тёплой, как и в прош­лые годы? И где будет особенно тепло?

«В целом да, зима ожидается нехолодной, температурный фон – около и выше нормы, – пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. – Зима будет в розовом цвете. В этот цвет, означающий превышение средних температур, окрашены наши прогностические карты. По осадкам зима будет близкой к обычным значениям».

Источник: АиФ