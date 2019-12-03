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Регистрация транспорта вернется после ремонта в здание ГИБДД на ул. Первомайской Бердска

17:45 03.12.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С 2018 года в городе нет отдельного поста ГАИ и регистрационного отдела транспортных средств. Сейчас в здании ГИБДД идет перепланировка.

Регистрация транспорта вернется после ремонта в здание ГИБДД на ул. Первомайской Бердска
В Бердске ликвидировали ГИБДД 9 февраля

Подразделение МРЭО возвращается в Бердск. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области. Напомним, 9 февраля 2018 года в городе ликвидировали отдел ГИБДД. Теперь межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел транспортных средств вновь начнет свою работу в здании ГАИ на ул. Первомайской.

— Подразделение не расформировали, люди работают в Академгородке. После окончания ремонта они вернутся на свои места. В здании сейчас проводится перепланировка, — уточнил дежурный офицер 3 декабря.

Также в пресс-службе уточнили, что ремонт проводит мэрия города, и от нее зависят сроки. В пресс-центре администрации «Курьер. Среда. Бердск» сказали, что это помещение к ним не относится. «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в «Росимущество», чтобы уточнить, кто именно делает ремонт и когда он будет закончен.

Вернется ли подразделение Госавтоинспекции — пока неизвестно. Напомним, мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что возвращение отдельного пункта ГИБДД пока остается под вопросом. Пока жители регистрируют автомобили в Новосибирске и в Искитиме.

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