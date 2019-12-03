Новое в СПС Консультант Плюс

Кому: Бухгалтеру коммерческому и бюджетному
Назначать и перечислять сотрудникам пособие по уходу за ребенком до трех лет с 2020 г. не нужно
Описание: Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком в возрасте до трех лет отменена указом президента.
Польза: документ поможет своевременно снизить расходы на компенсации.
Основной документ: Указ Президента РФ от 25.11.2019 N 570 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации»
(ИБ Нормативные документы и выше)
Благодаря материалу можно узнать:
после 1 января обязанность платить 50 руб. в месяц сохранится в случаях:
-
если пособие работникам было назначено до 1 января 2020 г.;
-
если ребенок у работника родился до 2020 г.
Как найти: профиль «Бухгалтерия и кадры», «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации», найдите новость от 28.11 или в БП наберите «25.11.2019 570».
Кому: Бухгалтеру коммерческому и бюджетному
Появились новые контрольные соотношения для декларации по налогу на имущество организаций
Описание: ФНС подготовила контрольные соотношения для новой формы, по которой предстоит отчитываться по налогу на имущество за 2019 г.
Польза: документ поможет проверить правильность заполнения декларации по налогу на имущество организаций.
Основной документ: Письмо ФНС России от 15.11.2019 N БС-4-21/23253@
(ИБ Нормативные документы и выше)
Благодаря материалу можно узнать:
-
из контрольных соотношений исключили все показатели, которые относятся к расчету авансового платежа (с 2020 г. этот расчет не представляется);
-
появились соотношения, которые позволяют проверить ОКТМО и КБК в декларации.
Как найти: профиль «Бухгалтерия и кадры», «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации», найдите новость от 26.11 или в БП наберите «БС-4-21/23253».
Кому: Бухгалтеру бюджетному
Как применять стандарт «Долгосрочные договоры»
Описание: Обзор КонсультантПлюс раскрывает суть новых правил, которые нужно применять уже с 1 января с учетом рекомендаций Минфина.
Польза: документ поможет учреждению при заключении долгосрочных договоров вести учет по федеральному стандарту.
Основной документ: Обзор: «Минфин рассказал, как учреждениям применять стандарт «Долгосрочные договоры» (ИБ Нормативные документы и выше)
Благодаря материалу можно узнать:
-
как сформировать входящие остатки по состоянию на 1 января 2020 г.;
-
как вести учет долгосрочных договоров стройподряда;
-
как учесть расходы учреждению-подрядчику.
Дополнительные материалы по теме:
Обзор: «Идеальный учет результатов по долгосрочным договорам: ФСБУ для госсектора»
Как найти: профиль «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации», в БП наберите:
-
«стандарт долгосрочные договоры» – найдете основной документ;
-
Подробнее о стандарте читайте в обзоре – найдете доп. материал.
Кому: Бухгалтеру бюджетному
Как перейти на новый стандарт «Концессионные соглашения»
Описание: В Обзоре КонсультантПлюс рассмотрены рекомендации Минфина, которые помогут организациям бюджетной сферы использовать ФСБУ «Концессионные соглашения». Стандарт нужно применять в учете уже с 1 января 2020 г., в отчетности – начиная с отчетности 2020 г.
Польза: документ поможет учреждению перейти на новые положения федерального стандарта.
Основной документ: Обзор: «Организациям бюджетной сферы разъяснили, как перейти на новый стандарт «Концессионные соглашения»
(ИБ Нормативные документы и выше)
Благодаря материалу можно узнать:
-
как провести инвентаризацию для перехода на новый федеральный стандарт;
-
как отражать в учете имущество, преданное по концессионным соглашениям;
-
как вести учет на разных стадиях концессионного соглашения.
Дополнительные материалы по теме:
Обзор: «Федеральный стандарт для госсектора о концессионных соглашениях», рекомендуется в конце основного обзора.
Как найти: профиль «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации», в БП наберите:
-
«стандарт концессионные соглашения» – найдете основной документ;
-
В конце основного документа Рекомендуем: Федеральный стандарт для госсектора о концессионных соглашениях – найдете доп. материал.
Кому: Бухгалтеру бюджетному, Кадровику
Обновлена форма анкеты для поступающих на госслужбу
Описание: Правительство расширило перечень родственников, данные о которых кандидаты на должности госслужбы должны указать в анкете.
Польза: учреждение сможет использовать правильные формы документов.
Основной документ: Распоряжение Правительства РФ от 20.11.2019 N 2745-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 26.05.2005 N 667-р»
(ИБ Российское законодательство (базовая версия))
Благодаря материалу можно узнать:
теперь кандидаты на должности госслужбы должны сообщать о братьях и сестрах супруги(а), а также женах и мужьях братьев и сестер.
Как найти: профиль «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации», «Кадры», в БП наберите «20.11.2019 2745-р».
Кому: Кадровику, Юристу, Руководителю
Оформляем работу с дистанционным сотрудником
Описание: Новый Обзор КонсультантПлюс подскажет, как принять сотрудника на дистанционную работу, перевести его в офис, расторгнуть с ним трудовые отношения.
Польза: работодатель сможет правильно оформить документы и избежать споров с работниками и трудинспекцией.
Основной документ: Обзор: «Дистанционные работники: принимаем, переводим и увольняем с опорой на практику» (ИБ Нормативные документы и выше)
Благодаря материалу можно узнать:
-
условие о дистанционной работе нужно закрепить в трудовом договоре;
-
следует определить, чье оборудование использует работник;
-
с теми, кто живет за границей, лучше заключить не трудовой, а гражданско-правовой договор;
-
прогул дистанционного работника доказать сложно, безопаснее оформить дисциплинарное взыскание за невыполнение задач;
-
можно предусмотреть дополнительные причины прекращения отношений с дистанционным работником.
Как найти: профиль «Кадры», «Бухгалтерия и кадры», «Юрист», в БП наберите «дистанционные работники обзор».
Кому: Юристу, Руководителю (торговые организации)
Роспотребнадзор напомнил о правилах интернет-распродаж
Описание: В связи с акциями, которые в интернет-магазинах называют «черной пятницей», ведомство обозначило основные обязанности продавцов.
Польза: организация избежит претензий потребителей и Роспотребнадзора.
Основной документ: Информация Роспотребнадзора «О правовых аспектах защиты прав потребителей, участвующих в акциях распродаж в Интернете — «Черная пятница»
(ИБ Российское законодательство (базовая версия))
Благодаря материалу можно узнать:
продавцам нужно:
-
четко формулировать условия и цену приобретения товара по акции;
-
передавать потребителю заказанный товар в порядке и сроки, которые установлены в договоре, даже если заказ еще не оплачен;
-
отказаться от навязывания допуслуг;
-
соблюдать права потребителя.
Риски неприменения документа:
за нарушения интернет-магазину грозит ответственность по Закону о защите прав потребителей – в частности, задержка доставки оплаченного товара может обернуться неустойкой (пеней) в размере 0,5% предоплаты за каждый день просрочки.
Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите «черная пятница».
Кому: Юристу (адвокатам)
Какие перемены ждут адвокатов
Описание: Госдума в третьем чтении приняла законопроект о важных изменениях в сфере адвокатуры. Резонансные новшества освещает Обзор КонсультантПлюс.
Польза: юристы смогут подготовиться к изменениям.
Основной документ: Обзор: «Важные изменения в сфере адвокатуры прошли третье чтение» (ИБ Нормативные документы и выше)
Благодаря материалу можно узнать:
-
в соглашение об оказании юридической помощи можно будет включить условие о гонораре успеха;
-
появится новая причина приостановить статус адвоката;
-
можно будет во внесудебном порядке обжаловать решение о прекращении статуса;
-
учредить адвокатский кабинет и коллегию адвокатов станет проще.
Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите «изменения адвокатура».
Кому: Юристу, Руководителю
На подходе еще один пакет поправок в ГПК РФ
Описание: Проект изменений принят в третьем чтении. Обзор КонсультантПлюс подробно описывает, как в рамках гражданского процесса нужно будет направлять копии документов и как будут пересматривать судебные постановления.
Польза: организация сможет подготовиться к новым правилам участия в гражданском процессе.
Основной документ: Обзор: «В ГПК РФ изменятся правила направления копий документов и пересмотра судебных постановлений» (ИБ Нормативные документы и выше)
Благодаря материалу можно узнать:
-
к иску не нужно будет прилагать для ответчиков и третьих лиц копии документов, подтверждающих обстоятельства, на которых основаны требования истца;
-
ходатайствовать о восстановлении срока, чтобы представить заявление о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, нужно будет не позднее полугода со дня их открытия или появления.
Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите «гпк изменятся правила».
Кому: Специалисту по закупкам (участникам по Закону N 44-ФЗ), Юристу
Госконтракт сорвался: как взыскать убытки
Описание: Новый Обзор КонсультантПлюс описывает возможности возмещения убытков в случаях, когда контракт не состоялся либо был расторгнут из-за неправомерных действий госзаказчика или вмешательства УФАС.
Польза: документ поможет участникам получить компенсацию в случае срыва контракта.
Основной документ: Обзор: «Взыскание убытков в связи со срывом госконтракта: обзор практики для участников закупок» (ИБ Нормативные документы и выше)
Благодаря материалу можно узнать:
-
если заказчик неправомерно отклонил заявку потенциального победителя закупки, можно взыскать неполученную прибыль;
-
если УФАС или суд признает, что банковская гарантия, отклоненная заказчиком, была оформлена правильно, суд может взыскать неполученную прибыль, но отказать во взыскании расходов на гарантию;
-
если УФАС аннулировало закупку неправомерно, то взыскать убытки можно с антимонопольного органа, а если правомерно – с заказчика.
Как найти: профиль «Специалист по закупкам», «Юрист», в БП наберите «срыв госконтракта».
|
Дата
|
Тема
|
Лектор
|
Место
|
Цена
|
3 декабря 2019, вторник
14.00 — 18.00
|«Учетная политика на 2020 год»
|Рользинг Татьяна Александровна (г.Москва)– ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»
|
Онлайн
|
3 200р/ 2 500р
|
5 декабря 2019, четверг
14.00 — 18.00
|«Изменения по зарплатным налогам и расчетам. Текущая отчетность»
|Гейц Игорь Викторович (г.Моква) – ведущий эксперт по вопросам заработной платы, налогообложения, отчетности, главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты. Учет. Налоги»
|
Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725
|
2 600р/ 2 000р
|
Онлайн
|
3 500р/ 3 200р
|
6 декабря 2019, пятница
14.00 — 18.00
|«Новые правила ГК РФ о договорах и обязательствах: спорные вопросы, судебная практика»
|Дёмкина Алеся Вячеславовна (г.Москва) – к.ю.н., доцент, член рабочей группы по совершенствованию ГК РФ, главный советник аппарата Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.
|
Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725
|
2 600р/ 2 000р
|
Онлайн
|
3 500р/ 3 200р
|
10 декабря 2019,
вторник
с 10.00 до 13.00
|«Для кадровика: итоги 2019 года и новшества 2020 года»
|Курганова Мария Викторовна — эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт», преподаватель кафедры «Стратегического менеджмента и управления инновациями» Сибирской академии финансов и банковского дела (САФБД) по направлению «Управление персоналом» и «Корпоративная социальная ответственность бизнеса».
|
Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725
с онлайн-трансляцией
|
1 000р/бесплатно
|
11 декабря 2019, среда
14.00 — 16.00
|«Нюансы экспортного контракта: оформление и налоги»
|Мацнева Ольга Владимировна (г.Москва) – директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД».
|
Онлайн
|
3 500р/ 3 200р
|
11 декабря 2019, среда
17.00 — 19.00
|«Ввоз товаров на территорию РФ: оформление и налоги»
|
3 500р/ 3 200р
|
12 декабря 2019,
четверг
С 10.00 до 14.00
|«Важные новшества для бухгалтера 2020 года»
|Посаженникова Татьяна Борисовна — директор аудиторской фирмы ООО «Бизнес-Аудит»,
|
Ул. Вокзальная магистраль, 15, офис 516
|
2 900р/ 1 800р
|
С 12 декабря 2019
по 13 декабря 2019,
четверг — пятница
10.00 — 16.00
|«Организация работы архива – 2019-2020 с учетом новых нормативных документов (курс повышения квалификации)»
|Иванова Татьяна Алексеевна – практикующий архивист, консультант-эксперт в области архивного дела, общего делопроизводства, с многолетней практикой, оказывает услуги по архивированию документов организаций и созданию архивов, по подготовке к проверкам управлением архивной службы, передаче документов в государственный архив в случае ликвидации или банкротства и пр, директор ООО «Новархив».
|
Конференц-зал Делового центра «Северянка» (г. Новосибирск, ул. Кирова, 113, 3 этаж).
|
За 2 дня 5 800р/ 5 220р
За 1 день 2 900р/ 2 610р
|
17 декабря 2019,
вторник
С 10.00 до 13.00
|«Закон N 115-ФЗ: неочевидные риски для бизнеса»
|Салахов Д.А. – директор ООО «Консалтинговая компания «ГрандГриаль»
|
Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725
с онлайн-трансляцией
|
1 000р/бесплатно
|
18 декабря 2019, среда
10.00 — 16.00
|«Подготовка к сдаче отчетности учреждениями бюджетной сферы за 2019 год (семинар-практикум)»
|Стрельцова Марина Александровна — к.э.н., аудитор-практик, консультант-эксперт по формированию планов ФХД государственных (муниципальных) учреждений, консультант-практик с 10-летним опытом работы с учреждениями бюджетной, автор более 50 книг серии книг по бюджетному учету, планированию в бюджетной сфере, бухгалтерскому учету и др., сертифицированный специалист в области госзакупок.
|
Конференц-зал Делового центра «Северянка» (г. Новосибирск,
ул. Кирова, 113, 3 этаж).
|
3 500р/ 3 150р
|
19 декабря 2019,
четверг
с 10.00 до 12.00
|«Новое в годовой бухгалтерской отчетности бюджетной организации за 2019 год»
|Кизь Людмила Владимировна – главный аудитор ООО «Баланс»
|
Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725
с онлайн-трансляцией
|
1 000р/бесплатно
|
19 декабря 2019, четверг
14.00 — 18.00
|«Годовая отчетность 2019: учитываем особенности»
|Шаркаева Ольга Анатольевна (г. Москва) – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.
|
Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725
|
2 600р/ 2 000р
|
Онлайн
|
3 500р/ 3 200р
|
24 декабря 2019, вторник
14.00 — 18.00
|«Отчет без ошибок. Исправляем, корректируем, уточняем. Налог на прибыль. НДС, НДФЛ, страховые взносы»
|Колмакова Полина Владимировна (г. Москва) – руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
|
Онлайн
|
3 200р/ 2 500р
|
25 декабря 2019, среда
14.00 — 18.00
|Электронная трудовая книжка-2020: от бумажной версии к электронной
|Конюхова Евгения Владимировна– юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового права и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству.
|
Онлайн
|
3 200р/ 2 500р
|
26 декабря 2019,
четверг
с 10.00 до 12.00
|«Для бухгалтера: итоги 2019 года и новшества 2020 года»
|Бродник Светлана Александровна – руководитель отдела развития ООО «Локсит»
|
Онлайн
|
1 000р/бесплатно
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