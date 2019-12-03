Новое в СПС Консультант Плюс

Кому: Бухгалтеру коммерческому и бюджетному

Назначать и перечислять сотрудникам пособие по уходу за ребенком до трех лет с 2020 г. не нужно

Описание: Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком в возрасте до трех лет отменена указом президента.

Польза: документ поможет своевременно снизить расходы на компенсации.

Основной документ: Указ Президента РФ от 25.11.2019 N 570 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации»

(ИБ Нормативные документы и выше)

Благодаря материалу можно узнать:

после 1 января обязанность платить 50 руб. в месяц сохранится в случаях:

если пособие работникам было назначено до 1 января 2020 г.;

если ребенок у работника родился до 2020 г.

Как найти: профиль «Бухгалтерия и кадры», «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации», найдите новость от 28.11 или в БП наберите «25.11.2019 570».

Кому: Бухгалтеру коммерческому и бюджетному

Появились новые контрольные соотношения для декларации по налогу на имущество организаций

Описание: ФНС подготовила контрольные соотношения для новой формы, по которой предстоит отчитываться по налогу на имущество за 2019 г.

Польза: документ поможет проверить правильность заполнения декларации по налогу на имущество организаций.

Основной документ: Письмо ФНС России от 15.11.2019 N БС-4-21/23253@

(ИБ Нормативные документы и выше)

Благодаря материалу можно узнать:

из контрольных соотношений исключили все показатели, которые относятся к расчету авансового платежа (с 2020 г. этот расчет не представляется);

появились соотношения, которые позволяют проверить ОКТМО и КБК в декларации.

Как найти: профиль «Бухгалтерия и кадры», «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации», найдите новость от 26.11 или в БП наберите «БС-4-21/23253».

Кому: Бухгалтеру бюджетному

Как применять стандарт «Долгосрочные договоры»

Описание: Обзор КонсультантПлюс раскрывает суть новых правил, которые нужно применять уже с 1 января с учетом рекомендаций Минфина.

Польза: документ поможет учреждению при заключении долгосрочных договоров вести учет по федеральному стандарту.

Основной документ: Обзор: «Минфин рассказал, как учреждениям применять стандарт «Долгосрочные договоры» (ИБ Нормативные документы и выше)

Благодаря материалу можно узнать:

как сформировать входящие остатки по состоянию на 1 января 2020 г.;

как вести учет долгосрочных договоров стройподряда;

как учесть расходы учреждению-подрядчику.

Дополнительные материалы по теме:

Обзор: «Идеальный учет результатов по долгосрочным договорам: ФСБУ для госсектора»

Как найти: профиль «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации», в БП наберите:

« стандарт долгосрочные договоры » – найдете основной документ;

Подробнее о стандарте читайте в обзоре – найдете доп. материал.

Кому: Бухгалтеру бюджетному

Как перейти на новый стандарт «Концессионные соглашения»

Описание: В Обзоре КонсультантПлюс рассмотрены рекомендации Минфина, которые помогут организациям бюджетной сферы использовать ФСБУ «Концессионные соглашения». Стандарт нужно применять в учете уже с 1 января 2020 г., в отчетности – начиная с отчетности 2020 г.

Польза: документ поможет учреждению перейти на новые положения федерального стандарта.

Основной документ: Обзор: «Организациям бюджетной сферы разъяснили, как перейти на новый стандарт «Концессионные соглашения»

(ИБ Нормативные документы и выше)

Благодаря материалу можно узнать:

как провести инвентаризацию для перехода на новый федеральный стандарт;

как отражать в учете имущество, преданное по концессионным соглашениям;

как вести учет на разных стадиях концессионного соглашения.

Дополнительные материалы по теме:

Обзор: «Федеральный стандарт для госсектора о концессионных соглашениях», рекомендуется в конце основного обзора.

Как найти: профиль «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации», в БП наберите:

« стандарт концессионные соглашения » – найдете основной документ;

В конце основного документа Рекомендуем: Федеральный стандарт для госсектора о концессионных соглашениях – найдете доп. материал.

Кому: Бухгалтеру бюджетному, Кадровику

Обновлена форма анкеты для поступающих на госслужбу

Описание: Правительство расширило перечень родственников, данные о которых кандидаты на должности госслужбы должны указать в анкете.

Польза: учреждение сможет использовать правильные формы документов.

Основной документ: Распоряжение Правительства РФ от 20.11.2019 N 2745-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 26.05.2005 N 667-р»

(ИБ Российское законодательство (базовая версия))

Благодаря материалу можно узнать:

теперь кандидаты на должности госслужбы должны сообщать о братьях и сестрах супруги(а), а также женах и мужьях братьев и сестер.

Как найти: профиль «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации», «Кадры», в БП наберите «20.11.2019 2745-р».

Кому: Кадровику, Юристу, Руководителю

Оформляем работу с дистанционным сотрудником

Описание: Новый Обзор КонсультантПлюс подскажет, как принять сотрудника на дистанционную работу, перевести его в офис, расторгнуть с ним трудовые отношения.

Польза: работодатель сможет правильно оформить документы и избежать споров с работниками и трудинспекцией.

Основной документ: Обзор: «Дистанционные работники: принимаем, переводим и увольняем с опорой на практику» (ИБ Нормативные документы и выше)

Благодаря материалу можно узнать:

условие о дистанционной работе нужно закрепить в трудовом договоре;

следует определить, чье оборудование использует работник;

с теми, кто живет за границей, лучше заключить не трудовой, а гражданско-правовой договор;

прогул дистанционного работника доказать сложно, безопаснее оформить дисциплинарное взыскание за невыполнение задач;

можно предусмотреть дополнительные причины прекращения отношений с дистанционным работником.

Как найти: профиль «Кадры», «Бухгалтерия и кадры», «Юрист», в БП наберите «дистанционные работники обзор».

Кому: Юристу, Руководителю (торговые организации)

Роспотребнадзор напомнил о правилах интернет-распродаж

Описание: В связи с акциями, которые в интернет-магазинах называют «черной пятницей», ведомство обозначило основные обязанности продавцов.

Польза: организация избежит претензий потребителей и Роспотребнадзора.

Основной документ: Информация Роспотребнадзора «О правовых аспектах защиты прав потребителей, участвующих в акциях распродаж в Интернете — «Черная пятница»

(ИБ Российское законодательство (базовая версия))

Благодаря материалу можно узнать:

продавцам нужно:

четко формулировать условия и цену приобретения товара по акции;

передавать потребителю заказанный товар в порядке и сроки, которые установлены в договоре, даже если заказ еще не оплачен;

отказаться от навязывания допуслуг;

соблюдать права потребителя.

Риски неприменения документа:

за нарушения интернет-магазину грозит ответственность по Закону о защите прав потребителей – в частности, задержка доставки оплаченного товара может обернуться неустойкой (пеней) в размере 0,5% предоплаты за каждый день просрочки.

Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите «черная пятница».

Кому: Юристу (адвокатам)

Какие перемены ждут адвокатов

Описание: Госдума в третьем чтении приняла законопроект о важных изменениях в сфере адвокатуры. Резонансные новшества освещает Обзор КонсультантПлюс.

Польза: юристы смогут подготовиться к изменениям.

Основной документ: Обзор: «Важные изменения в сфере адвокатуры прошли третье чтение» (ИБ Нормативные документы и выше)

Благодаря материалу можно узнать:

в соглашение об оказании юридической помощи можно будет включить условие о гонораре успеха;

появится новая причина приостановить статус адвоката;

можно будет во внесудебном порядке обжаловать решение о прекращении статуса;

учредить адвокатский кабинет и коллегию адвокатов станет проще.

Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите «изменения адвокатура».

Кому: Юристу, Руководителю

На подходе еще один пакет поправок в ГПК РФ

Описание: Проект изменений принят в третьем чтении. Обзор КонсультантПлюс подробно описывает, как в рамках гражданского процесса нужно будет направлять копии документов и как будут пересматривать судебные постановления.

Польза: организация сможет подготовиться к новым правилам участия в гражданском процессе.

Основной документ: Обзор: «В ГПК РФ изменятся правила направления копий документов и пересмотра судебных постановлений» (ИБ Нормативные документы и выше)

Благодаря материалу можно узнать:

к иску не нужно будет прилагать для ответчиков и третьих лиц копии документов, подтверждающих обстоятельства, на которых основаны требования истца;

ходатайствовать о восстановлении срока, чтобы представить заявление о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, нужно будет не позднее полугода со дня их открытия или появления.

Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите «гпк изменятся правила».

Кому: Специалисту по закупкам (участникам по Закону N 44-ФЗ), Юристу

Госконтракт сорвался: как взыскать убытки

Описание: Новый Обзор КонсультантПлюс описывает возможности возмещения убытков в случаях, когда контракт не состоялся либо был расторгнут из-за неправомерных действий госзаказчика или вмешательства УФАС.

Польза: документ поможет участникам получить компенсацию в случае срыва контракта.

Основной документ: Обзор: «Взыскание убытков в связи со срывом госконтракта: обзор практики для участников закупок» (ИБ Нормативные документы и выше)

Благодаря материалу можно узнать:

если заказчик неправомерно отклонил заявку потенциального победителя закупки, можно взыскать неполученную прибыль;

если УФАС или суд признает, что банковская гарантия, отклоненная заказчиком, была оформлена правильно, суд может взыскать неполученную прибыль, но отказать во взыскании расходов на гарантию;

если УФАС аннулировало закупку неправомерно, то взыскать убытки можно с антимонопольного органа, а если правомерно – с заказчика.

Как найти: профиль «Специалист по закупкам», «Юрист», в БП наберите «срыв госконтракта».

Дата Тема Лектор Место Цена 3 декабря 2019, вторник 14.00 — 18.00 «Учетная политика на 2020 год» Рользинг Татьяна Александровна (г.Москва)– ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД» Онлайн 3 200р/ 2 500р 5 декабря 2019, четверг 14.00 — 18.00 «Изменения по зарплатным налогам и расчетам. Текущая отчетность» Гейц Игорь Викторович (г.Моква) – ведущий эксперт по вопросам заработной платы, налогообложения, отчетности, главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты. Учет. Налоги» Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725 2 600р/ 2 000р Онлайн 3 500р/ 3 200р 6 декабря 2019, пятница 14.00 — 18.00 «Новые правила ГК РФ о договорах и обязательствах: спорные вопросы, судебная практика» Дёмкина Алеся Вячеславовна (г.Москва) – к.ю.н., доцент, член рабочей группы по совершенствованию ГК РФ, главный советник аппарата Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725 2 600р/ 2 000р Онлайн 3 500р/ 3 200р 10 декабря 2019, вторник с 10.00 до 13.00 «Для кадровика: итоги 2019 года и новшества 2020 года» Курганова Мария Викторовна — эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт», преподаватель кафедры «Стратегического менеджмента и управления инновациями» Сибирской академии финансов и банковского дела (САФБД) по направлению «Управление персоналом» и «Корпоративная социальная ответственность бизнеса». Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725 с онлайн-трансляцией 1 000р/бесплатно 11 декабря 2019, среда 14.00 — 16.00 «Нюансы экспортного контракта: оформление и налоги» Мацнева Ольга Владимировна (г.Москва) – директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД». Онлайн 3 500р/ 3 200р 11 декабря 2019, среда 17.00 — 19.00 «Ввоз товаров на территорию РФ: оформление и налоги» 3 500р/ 3 200р 12 декабря 2019, четверг С 10.00 до 14.00 «Важные новшества для бухгалтера 2020 года» Посаженникова Татьяна Борисовна — директор аудиторской фирмы ООО «Бизнес-Аудит», Ул. Вокзальная магистраль, 15, офис 516 2 900р/ 1 800р С 12 декабря 2019 по 13 декабря 2019, четверг — пятница 10.00 — 16.00 «Организация работы архива – 2019-2020 с учетом новых нормативных документов (курс повышения квалификации)» Иванова Татьяна Алексеевна – практикующий архивист, консультант-эксперт в области архивного дела, общего делопроизводства, с многолетней практикой, оказывает услуги по архивированию документов организаций и созданию архивов, по подготовке к проверкам управлением архивной службы, передаче документов в государственный архив в случае ликвидации или банкротства и пр, директор ООО «Новархив». Конференц-зал Делового центра «Северянка» (г. Новосибирск, ул. 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Кирова, 113, 3 этаж). 3 500р/ 3 150р 19 декабря 2019, четверг с 10.00 до 12.00 «Новое в годовой бухгалтерской отчетности бюджетной организации за 2019 год» Кизь Людмила Владимировна – главный аудитор ООО «Баланс» Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725 с онлайн-трансляцией 1 000р/бесплатно 19 декабря 2019, четверг 14.00 — 18.00 «Годовая отчетность 2019: учитываем особенности» Шаркаева Ольга Анатольевна (г. Москва) – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании. Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725 2 600р/ 2 000р Онлайн 3 500р/ 3 200р 24 декабря 2019, вторник 14.00 — 18.00 «Отчет без ошибок. Исправляем, корректируем, уточняем. Налог на прибыль. НДС, НДФЛ, страховые взносы» Колмакова Полина Владимировна (г. Москва) – руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Онлайн 3 200р/ 2 500р 25 декабря 2019, среда 14.00 — 18.00 Электронная трудовая книжка-2020: от бумажной версии к электронной Конюхова Евгения Владимировна– юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового права и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству. Онлайн 3 200р/ 2 500р 26 декабря 2019, четверг с 10.00 до 12.00 «Для бухгалтера: итоги 2019 года и новшества 2020 года» Бродник Светлана Александровна – руководитель отдела развития ООО «Локсит» Онлайн 1 000р/бесплатно

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