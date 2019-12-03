Товары для спорта в FACTOR TSP

Боксерские перчатки на сайте можно найти вот тут. Предложений намного больше. Основными категориями каталога являются спортивное питание, витамино-минеральные препараты, инвентарь, экипировка, гормональные препараты для роста мышечной массы. Продукция представлена от известных производителей. На некоторые товары действуют скидки.

Каталог

Спортивное питание:

протеин, гейнеры, креатин;

жиросжигатели, энергетики;

отдельные аминокислоты, специальные препараты, аминокислоты, средства для суставов.

Витамино-минеральные препараты:

мультивитамины;

отдельные витамины.

Инвентарь:

скакалки;

лапы и макивары для бокса;

аксессуары для фитнес-залов.

Экипировка:

перчатки MMA , пояса для атлетов, шлемы и защита для бокса и единоборств;

ремни для тяжелоатлетов, фиксирующие бинты, спортивные сумки;

перчатки для занятий фитнесом, перчатки для бокса, снарядные перчатки;

капы для боксеров, одежда для бокса и единоборств.

Магазин является одним из популярнейших в России. Он занимается продвижением спортивного питания и товаров с 2005 года. Ассортимент постоянно пополняется новой продукцией. Товары сертифицированы, закупки осуществляются напрямую от производителя. Клиентам оказывается консультативная помощь в подборе спортивного питания, всевозможных добавок, витаминов и препаратов для увеличения эффективности тренировок. Консультанты также могут помочь в подборе оптимальных тренажеров и оборудования для фитнеса. В магазине действует гибкая система скидок, стоимость товаров демократичная.

Все наименования товаров снабжены описанием и фотографиями. Это позволяет сложить о них достаточно полное представление. Этому также способствуют указанные характеристики и стоимость. Найти нужные товары можно по названиям подкаталогов. Приобрести питание и товары для спорта возможно с помощью корзины на сайте. Доставка заказов действует по Москве и за пределы МКАД. Подробнее об этом можно узнать на сайте.