«Ростелеком» представил сибирским предпринимателям бестселлеры и новинки цифровых сервисов

Ежегодно форум собирает в Новосибирске более 150 руководителей и собственников розничных предприятий региона. Мероприятие поддерживают ведущие эксперты из крупных международных и федеральных компаний.
В этом году менеджеры проектов «Ростелекома» рассказали сибирским предпринимателям как с помощью трех интерактивных сервисных решений значительно оптимизировать бизнес-процессы и повысить лояльность покупателей. В частности, о системе «Ростелеком. Экраны», которая помогает собирать аналитику для базы данных клиентов, информировать, обучать сотрудников и запускать таргетированный контент, повышая эффективность рекламных сообщений.
Сотрудники «Ростелекома» также рассказали участникам о преимуществах платформы «Электронные ценники». Система автоматически обновляет цену товара и информирует покупателей об его актуальной стоимости. При помощи сервиса, можно определить покупательскую сезонность товаров и выстроить динамическое ценообразование, что позволит увеличить доходность торговых точек. При этом «Ростелеком» предлагает услугу по модели SaaS, что позволит сразу окупить инвестиции в новый сервис.
Из новинок, помогающих улучшить обслуживание клиентов, «Ростелекомом» был представлен сервис контроля качества обслуживания – аудиобейджи. Интерактивные сенсорные устройства записывают разговоры сотрудников с посетителями и при помощи слов-маркеров позволяют определить точки роста сотрудника, чтобы в дальнейшем развить необходимые компетенции.
Для создания комплексных решений для бизнес-партнеров «Ростелеком» привлек к сотрудничеству ведущих разработчиков и производителей высокотехнологичного оборудования.
Подробная информация о сервисах доступна по телефону 8 800 200 3000 или в центрах продаж и обслуживания корпоративных клиентов «Ростелекома».