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Таксист разорвал пассажиру мочевой пузырь за хлопок дверью в Москве

18:00 03.12.2019 Фото: Википедии
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Выпивший мужчина, выходя из автомобиля, сильно хлопнул дверью. Во время конфликта водитель пнул оппонента ногой в живот. Пассажира госпитализировали с внутренним кровотечением.

Таксист разорвал пассажиру мочевой пузырь за хлопок дверью в Москве
Таксист прорвал пассажиру мочевой пузырь, ударив ногой в живот

В Новой Москве водитель такси избил пассажира, ударив его ногой в живот. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел ночью 30 ноября в поселении Мосрентген.

46-летний кладовщик отмечал день рождения племянников в торговом центре на Киевской. После, находясь в состоянии опьянения, он вызвал вместе с женой и сыном такси. Выходя из автомобиля, пассажир громко хлопнул дверью, из-за чего между ним и водителем возник конфликт. Таксист ударил мужчину ногой в живот.

Пострадавшего госпитализировали с внутренним кровотечением и разрывом мочевого пузыря.

31-летнего водителя такси задержали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Источник: ren.tv

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