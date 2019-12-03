03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Убившим отца молотком и ножом сестрам Хачатурян следствие учло издевательства родственника-тирана

18:15 03.12.2019 Фото: СК РФ
0

Расследование завершено. Уголовное дело передадут в суд после обвинительного заключения. Младшей из сестер назначено принудительное лечение.

Убившим отца молотком и ножом сестрам Хачатурян следствие учло издевательства родственника тирана
Завершено расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян, находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе – в жизненно важные его части – голову, шею, грудь. От полученных травм мужчина скончался.

При оценке действий обвиняемых установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в главке СКР.

В ходе следствия посредством проведения комплексных психолого-психиатрических экспертиз установлено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении двух сестер Хачатурян направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько дадут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Присяжные отправили на 19 лет в колонию убийцу 11-месячного мальчика на Алтае
18:45 03-12-2019
Присяжные отправили на 19 лет в колонию убийцу 11-месячного мальчика на Алтае
БердскГенпрокурору пожалуются на незаконную аренду берега бизнесменом Илющенко депутаты Бердска
18:30 03-12-2019
Генпрокурору пожалуются на незаконную аренду берега бизнесменом Илющенко депутаты Бердска
График поставки тепла КБУ не совпадает с температурным режимом в МКД
18:26 03-12-2019
График поставки тепла КБУ не совпадает с температурным режимом в МКД
Убившим отца молотком и ножом сестрам Хачатурян следствие учло издевательства родственника-тирана
18:15 03-12-2019
Убившим отца молотком и ножом сестрам Хачатурян следствие учло издевательства родственника-тирана
Таксист разорвал пассажиру мочевой пузырь за хлопок дверью в Москве
18:00 03-12-2019
Таксист разорвал пассажиру мочевой пузырь за хлопок дверью в Москве
БердскРегистрация транспорта вернется после ремонта в здание ГИБДД на ул. Первомайской Бердска
17:45 03-12-2019
Регистрация транспорта вернется после ремонта в здание ГИБДД на ул. Первомайской Бердска
Контрабандисты вывезли в Китай леса на 800 млн рублей из Забайкалья 2
17:30 03-12-2019
Контрабандисты вывезли в Китай леса на 800 млн рублей из Забайкалья
В топ-10 российских регионов по эффективности деятельности губернатора вошла Новосибирская область 2
17:28 03-12-2019
В топ-10 российских регионов по эффективности деятельности губернатора вошла Новосибирская область
9 млн рублей арестовал суд у экс-губернатора Хабаровского края за хищение средств "Роснефти" 2
17:15 03-12-2019
9 млн рублей арестовал суд у экс-губернатора Хабаровского края за хищение средств
«Ростелеком» представил сибирским предпринимателям бестселлеры и новинки цифровых сервисов
17:08 03-12-2019
«Ростелеком» представил сибирским предпринимателям бестселлеры и новинки цифровых сервисов