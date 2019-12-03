Вклады с повышенной ставкой запустил Сбербанк

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — «Новогодний бонус» и «Выгодный старт».В ноябре Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам, после того как Центробанк опустил ключевую ставку до 6,5 процента.

Новые ставки по вкладам запустил СБбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — «Новогодний бонус» и «Выгодный старт». Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — «Новогодний бонус» и «Выгодный старт».

Вклад «Новогодний бонус» действует для всех клиентов банка с 2 декабря по 15 января 2020 года. Ставка при сроке от четырех до девяти месяцев составит 4,85 процента, на срок девять месяцев — 5,25 процента.

Акция «Выгодный старт» доступна только тем, кто не открывал вклады в Сбербанке с 20 октября 2018-го по 20 ноября 2019 года. Предложение действует с 2 декабря по 31 января 2020 года. Ставка депозита для этой акции составляет от пяти до 5,85 процента годовых.

Минимальная сумма вклада для обоих предложений — 50 тысяч рублей. Оба счета являются непополняемыми.