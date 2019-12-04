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Путин обязал зачислять братьев и сестер в одну школу и детсад

08:45 04.12.2019 Фото: pixabay.com
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В Совете Федерации отметили, что принятие закона будет способствовать укреплению семьи.

Путин обязал зачислять братьев и сестер в одну школу и детсад
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу и детсад

Президент Владимир Путин подписал закон о приоритетном зачислении детей в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья или сестры. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает «предоставление проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства детям права преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования (с 1 по 4 классы) в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры».

Соответствующие поправки вносятся в Семейный кодекс РФ и закон об образовании.

Как отмечается в заключении профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, принятие закона будет способствовать укреплению семьи, созданию благоприятных условий для обучения и развития детей.

Источник: ТАСС

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