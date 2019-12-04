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После обнаружения изнасилованной девочки в выгребной яме омбудсмен проверит органы власти Кубани

16:03 04.12.2019 Фото: pixabay.com
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Анна Кузнецова: «Девочку нашли в критическом состоянии по едва слышным стонам. Сердце сжималось от каждого сообщения из больницы. И я благодарю врачей за ее спасение».

После обнаружения изнасилованной девочки в выгребной яме омбудсмен проверит органы власти Кубани
Кузнецова обратилась в краснодарскую прокуратуру после обнаружения ребенка в выгребной яме

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Краснодарского края с просьбой проверить работу органов системы профилактики в отношении семьи 9-летней девочки, которая была обнаружена искалеченной в выгребной яме, сообщается на сайте федерального омбудсмена.

«Теперь надо разобраться в причинах: поступали ли сигналы в отношении мамы девочки последнее время. Если да, то приняли ли органы опеки необходимые меры? Мы просим краевую прокуратуру провести проверку органов системы профилактики для того, чтобы это выяснить. И после будут делаться выводы о возможных вариантах жизнеустройства ребенка», — сказала Кузнецова.

По данным пресс-службы омбудсмена, трагедия произошла на одном из хуторов Новокубанского района. Ребенок пропал еще 17 ноября, однако заявление в полицию было подано бабушкой только спустя два дня. Впоследствии искалеченную девочку обнаружили в яме уличного туалета. Некоторое время она находилась в коме в реанимации, а в настоящее время переведена в палату, с ней работают психологи. Уточняется, что на данный момент возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, задержан подозреваемый.

«Это чудовищный случай. Мы находились на связи с волонтерами «Лиза Алерт», которые вели поиск ребенка, а также с коллегой из Краснодарского края. Девочку нашли в яме, в туалете, в критическом состоянии по едва слышным стонам. Сердце сжималось от каждого сообщения из больницы о состоянии девочки. И я благодарю врачей за ее спасение. Сейчас она продолжает лечение, с ней работают психологи. Страшно подумать, что она пережила и что было бы, если б искать ребенка родственники так и не начали… Мать в это время находилась в состоянии алкогольного опьянения, местонахождением дочери не интересовалась», — рассказала Кузнецова.

Источник: rapsinews.ru

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От редакции

Кто виноват?

Аноним, 04 декабря 2019 19:03
НВР:расстрелять Мать за алкоголь, насильника, и частично бабушку.Пересадить на 10 лет всех, в организации опеки и воспитания ребенка врачам Уважение и слава
Аноним, 04 декабря 2019 19:04
НВР:
Высказали Ужас,Что происходит Мы люди, или ЗВЕРИ, ЬОЖЕ ЧТО ТАКОЕ, ПРОИСХОДИТ, УЖАС.

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