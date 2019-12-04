В рубрику «Сообщи свою новость» написал Константин:

— Уважаемый Курьер! Почему спрятали новость про возвращение Новогодней елки на площадь Горького? Она топовая, и под \»выбор\» читателей подходит. Администрация города надавила? Сообщите честно причину. Или вы не желаете помочь жителям города в том вопросе?

От редакции:

Уважаемый Константин. Новость про елку «ушла» естественным образом, провисев сутки. Она находилась и в «выборе редакции», и в «картине дня». По вашей просьбе мы ее повторим. Спасибо.