Новый водозабор за 190 млн рублей построят на берегу Обского моря в Бердске

Деньги на водозаборный оголовок выделит область по программе «Чистая вода». Сумма софинансирования из местного бюджета составит 9 млн рублей.

Очистные сооружения водозабора



В рамках программы «Чистая вода» область планирует выделить деньги на строительство оголовка водоприемного в Бердске. Об этом на заседании депутатского комитета по промышленности и предпринимательству сообщил руководитель УКС Антон Антонов.

Из местного бюджета для этой цели будет выделено в качестве софинансирования 9 млн рублей. Сумма контракта — 190 млн рублей.

Новый оголовок и трассу построят у водохранилища ближе к Гуменке. Земельный участок для строительства уже передали УКСу. После окончания строительства сооружение передадут Комбинату бытовых услуг.

Оголовок водозаборный — головная часть водозаборного сооружения, вынесенная в водоем и соединенная с береговым сооружением самотечным или всасывающим водопроводом.