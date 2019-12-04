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Новый водозабор за 190 млн рублей построят на берегу Обского моря в Бердске

16:21 04.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Деньги на водозаборный оголовок выделит область по программе «Чистая вода». Сумма софинансирования из местного бюджета составит 9 млн рублей.

Новый водозабор за 190 млн рублей построят на берегу Обского моря в Бердске
Очистные сооружения водозабора

В рамках программы «Чистая вода» область планирует выделить деньги на строительство оголовка водоприемного в Бердске. Об этом на заседании депутатского комитета по промышленности и предпринимательству сообщил руководитель УКС Антон Антонов.

Из местного бюджета для этой цели будет выделено в качестве софинансирования 9 млн рублей. Сумма контракта — 190 млн рублей.

Новый оголовок и трассу построят у водохранилища ближе к Гуменке. Земельный участок для строительства уже передали УКСу. После окончания строительства сооружение передадут Комбинату бытовых услуг.

Оголовок водозаборный — головная часть водозаборного сооружения, вынесенная в водоем и соединенная с береговым сооружением самотечным или всасывающим водопроводом.

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От редакции

Вас устраивает качество водопроводной воды?

Гость, 04 декабря 2019 19:00
А как старый-то продали? Кто продал? Кому и за сколько? Это ж не на Марсе происходило! Или О5 "все перешли на работу в область" и к ним УК РФ уже не применить?

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