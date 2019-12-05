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Битой сломал руку 6-летнему пасынку и не пускал к нему «скорую» житель Кузбасса

11:00 05.12.2019 Фото: pixabay.com
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Отчима признали вменяемым. Кулаками он воспитывал ребенка своей сожительницы. Спасла мальчика от смерти бабушка.

Битой сломал руку 6 летнему пасынку и не пускал к нему скорую житель Кузбасса
Битой сломал руку 6-летнему пасынку и не пускал к нему «скорую» житель Кузбасса

38-летний житель города Белово предстанет перед судом за истязание малолетнего ребёнка и умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. Мужчина сломал руку шестилетнему сыну сожительницы, но не пускал к мальчику медиков.

Как затем выяснит следствие, в 2018 году беловчанин через интернет познакомился с женщиной, спустя некоторое время они съехались. У женщины были дети — девятилетняя дочь и шестилетний сын. Вскоре названный отчим начал агрессивно относиться к мальчику и наказывать его за любую провинность. Мать ребёнка делала замечания мужчине, но в полицию не обращалась. Мужчина же не обращал на её замечания внимания.

Однажды, вернувшись домой, он решил, что в доме пахнет спичками. Отчим начал ругать мальчика, а затем схватил деревянную биту и ударил ребёнка. При этом он сломал мальчику руку, но медиков вызывать не стал, а просто перебинтовал перелом.

— Потерпевший долго ходил в повязке, при этом ребёнка не выпускали на улицу, чтобы он никому не рассказывал о случившемся, — рассказали в Следственном управлении СК России.

Спасла ребёнка бабушка. Когда мужчина снова ударил мальчика, его мать рассказала об этом своей матери. Бабушка вызвала скорую. Медиков хозяин в дом не пустил, заявив, что никому из членов семьи помощь не требуется. Тогда бабушка позвонила в полицию. Полицейские изъяли пострадавшего ребёнка из семьи, вызвали медицинскую помощь, а «воспитателя» задержали. По ходатайству следствия он был заключён под стражу.

— Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал. В рамках расследования уголовного дела ему была проведена психиатрическая экспертиза. Эксперты установили, что он осознавал фактический характер своих действий и руководил ими, — сообщили в СК.

Источник: gazeta.a42.ru

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