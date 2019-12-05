Как не стареть и продлить молодость?

Позвольте себе быть самовлюблёнными и даже немного тщеславными. Ради сохранения красоты и молодости нужно предпринимать самые разные средства по уходу за собой.

Стареть человек будет намного медленнее, если в его жизни будут силовые тренировки

Кому из девушек и парней не хотелось бы оставаться привлекательными на протяжении всей жизни. И что ради этого только не предпринимается. Но на деле сохранить молодость и подольше не стареть можно вполне простыми способами.

Способ №1: ранний сон

Спать очень важно для здоровья и сохранения молодости. Исследователи объясняют, что отправляться ко сну нужно пораньше, никак не после полуночи. Ведь таким образом можно взбодриться, зарядить энергией не только тело, но и мозг. От недостатка сна можно испортить состояние кожи. Если вы будете на протяжении длительного времени ложиться спать около 10 вечера, то уже спустя шесть недель заметите, что круги под глазами исчезли, а бодрость помогает вам решать ежедневные дела.

Способ №2: восстанавливающая еда

Питание крайне важно для кожи и того, чтобы не стареть. Нужно улучшить качество пищи, которая включена в рацион. Начинать приём пищи надо с фруктов или овощей и полного стакана воды. И, кстати, не стоит навсегда отказываться от десертов. На 10% можно баловать себя вкусностями, причём наслаждаться процессом, а не винить себя за съеденное.

Способ №3: силовые тренировки

Стареть человек будет намного медленнее, если в его жизни будут силовые тренировки. Правильно подобранные упражнения смогут доставить удовольствие и привести к положительному результату. Мышечные волокна станут толще и сильнее, если в вашей жизни будет спорт.

Способ №4: любите себя

Позвольте себе быть самовлюблёнными и даже немного тщеславными. Ради сохранения красоты и молодости нужно предпринимать самые разные средства по уходу за собой. К тому же продление коже и волосам молодости должно приносить вам уверенность в себе. Нужно наслаждаться этим процессом, а также результатом, которого вы достигаете.

Также не стареть можно не только чисто внешне, но и в душе. Для этого нужно отбросить мрачные мысли, которые всё чаще посещают людей после 20 лет. Опыт и осознание жестокости мира часто приводят к упадку настроения. Но не нужно отрицать плохие вещи, а лучше сосредоточиться на том, что идёт хорошо.

Способ №5: ностальгируйте

Чаще вспоминайте былое, ушедшее, молодость, которая приносила вам удовольствие и веселье. Но не с негативными мыслями, мол, всё прошло и никогда не вернётся. Исследования показывают, что фильмы, фотографии, музыка из прошлого дарят заметные улучшения в уровне счастья и здоровья в целом.