Прижми зад к скамейке или вопи громко: приемы против насильников для детей Бердска

Новосибирский нейропсихолог Геннадий Дашкевич рассказал на родительском собрании в Бердске, как сделать так, чтобы ваш ребенок не ушел с посторонним человеком.

Геннадий Дашкевич считает, что в младшем школьном возрасте взрослые должны регулировать поведение ребенка

Статистика пропажи детей ужасает. Ежегодно в России исчезает более 15 тысяч детей. Каждый день мы читаем: «Изнасилованную девочку нашли в выгребной яме на Кубани», «В Екатеринбурге нашли изувеченное тело девятилетнего мальчика, которого жестоко убили и закопали на территории лесопарка».

Новосибирский нейропсихолог Геннадий Дашкевич рассказал на родительском собрании в Бердске, как сделать так, чтобы ваш ребенок не ушел с посторонним человеком.

По словам специалиста, жертвами социума чаше становятся дети в возрасте до 10 лет, потому что они не способны предугадать последствия определенных действий.

— Если вы будете говорить, что подойдет дядя и может тебе сделать то-то и то-то, может подойти тетя и сказать, что там кошечка застряла, пойдем ее спасем. Это же прекрасно, что ребенок пошел спасать кошечку. Он не способен сориентироваться, что помощь животному может обернуться насилием или убийством его самого, — рассказал специалист.

В младшем школьном возрасте взрослые должны регулировать поведение ребенка. Сын и дочка должны четко знать, как себя вести в данной ситуации. Это должно срабатывать в ребенке на уровне рефлекторного навыка по типу «собаки Павлова».

— Ты никогда ни с кем никуда не уходишь. Кто бы к тебе не подходил. Прижми зад к скамейке или вопи громко, чтобы все услышали, — советует Геннадий Дашкевич.

Автор видео Елена Белоусова