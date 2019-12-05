Прижми зад к скамейке или вопи громко: приемы против насильников для детей Бердска

Статистика пропажи детей ужасает. Ежегодно в России исчезает более 15 тысяч детей. Каждый день мы читаем: «Изнасилованную девочку нашли в выгребной яме на Кубани», «В Екатеринбурге нашли изувеченное тело девятилетнего мальчика, которого жестоко убили и закопали на территории лесопарка».
Новосибирский нейропсихолог Геннадий Дашкевич рассказал на родительском собрании в Бердске, как сделать так, чтобы ваш ребенок не ушел с посторонним человеком.
По словам специалиста, жертвами социума чаше становятся дети в возрасте до 10 лет, потому что они не способны предугадать последствия определенных действий.
— Если вы будете говорить, что подойдет дядя и может тебе сделать то-то и то-то, может подойти тетя и сказать, что там кошечка застряла, пойдем ее спасем. Это же прекрасно, что ребенок пошел спасать кошечку. Он не способен сориентироваться, что помощь животному может обернуться насилием или убийством его самого, — рассказал специалист.
В младшем школьном возрасте взрослые должны регулировать поведение ребенка. Сын и дочка должны четко знать, как себя вести в данной ситуации. Это должно срабатывать в ребенке на уровне рефлекторного навыка по типу «собаки Павлова».
— Ты никогда ни с кем никуда не уходишь. Кто бы к тебе не подходил. Прижми зад к скамейке или вопи громко, чтобы все услышали, — советует Геннадий Дашкевич.
Автор видео Елена Белоусова