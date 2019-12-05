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За убийство двух незнакомок и нападение на школьницу пожизненный срок дал суд жителю Петрозаводска

09:45 05.12.2019 Фото: СКР
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29-летний мужчина, разгуливая пьяным по улице, буквально резал и душил незнакомых прохожих. Остаток дней он проведет в колонии строгого режима.

За убийство двух незнакомок и нападение на школьницу пожизненный срок дал суд жителю Петрозаводска
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В Республике Карелия местный житель приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство двух девушек, сообщили в главке СКР.

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Карелия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п.п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из хулиганских побуждений).

Следствием и судом установлено, что в начале июня 2018 года подсудимый, находясь в квартире знакомого мужчины в городе Петрозаводске, в ходе ссоры и совместного распития спиртных напитков, нанес ему множественные удары ногами и руками по голове, причинив тяжкий вред здоровью.

16 сентября 2018 года он же, находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, испытывая неприязнь к знакомой несовершеннолетней, напал на нее, стал душить руками, доведя девушку до бессознательного состояния, после чего нанес ей ножом несколько ударов, угрожал убийством.

Кроме того, 19 и 20 сентября 2018 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице города Петрозаводска, из хулиганских побуждений напал в разных местах города на ранее незнакомых ему 27-летнюю и 20-летнюю девушек и причинил им множественные ножевые ранения, от которых потерпевшие скончались на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела следователи Следственного комитета провели масштабную работу по сбору доказательственной базы. К материалам приобщены вещественные доказательства, проведены судебные экспертизы, допрошены потерпевшие и свидетели.

По ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении подсудимого, ранее судимого и неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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