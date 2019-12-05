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Сожгли 4,5 тонны незаконно добытой красной икры в Питере

18:00 05.12.2019 Фото: пресс-службе управления Россельхознадзора
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Документы на товарес Камчатки и маркировка на таре отсутствовали, производителя деликатеса установить не удалось, поэтому икру признали некачественной и опасной. И уничтожили.

Сожгли 4,5 тонны незаконно добытой красной икры в Питере
В Петербурге уничтожили 4,5 тонны незаконно добытой красной икры

Деликатес без маркировок и документов признали опасным.

Хватит ли всем петербуржцам красной икры для новогоднего стола? Дело в том, что 4 декабря в городе уничтожили целых 4,5 тонны этого типично новогоднего продукта, однако петербургское управление Россельхознадзора выявило, что эта крупная партия деликатеса оказалась незаконно добытой. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Информация системы «Меркурий» позволила найти сотрудникам Россельхознадзора два склада, заполненных контейнерами с красной икрой. Фактические адреса складов в Московском и Фрунзенском районе на деле оказались незарегистрированными в системе.

Продукция не поступала на указанные площадки. Как выяснилось, незаконно добытая икра лососевых пород рыб  приехала из Петропавловска-Камчатского. Ею было заполнено 247 крупных контейнеров общим весом в 4,5 тонны. Документы на товар и маркировка на таре отсутствовали, производителя деликатеса установить не удалось, поэтому икру признали некачественной и опасной. Всю продукцию уничтожили посредством сжигания, а в отношении нарушителей возбудили уголовные дела.

Сожгли 4,5 тонны незаконно добытой красной икры в Питере

Сожгли 4,5 тонны незаконно добытой красной икры в Питере

Источник:  piter.tv

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От редакции

Питер останется на Новый год без икры?

Аноним, 05 декабря 2019 20:23
Ну реально страна непуганных идиотов... Лучше бы людям раздали!
Аноним, 05 декабря 2019 20:41
Реально думаете, что уничтожили? Кто то будет ложками есть на Новый
год.
Гость, 05 декабря 2019 21:54
Кто и за чей счет будет раздавать? Это работа, которую надо оплачивать. Кто оплатит аренду торговой площадки по раздаче продуктов? Или на улице, в нарушение законов? Кто будет разбираться с контролирующими органами и платить штрафы за раздачу продуктов без сертификатов? Кто оплатит судебные иски, если кто то траванется незаконным продуктом?
То ли наивные, то ли не возникает желания хоть немного подумать.
Бердчанка, 06 декабря 2019 08:52
Так они и раздали! Только не тем людям, о которых Вы говорите)) А проверить качество и "раздать людям" или пустить в продажу не судьба?((
Морж, 05 декабря 2019 20:54
Ну вот зато продукты с пальмовым маслом, проверены, есть можно, но жрать не хочется. А тут подразнили, и демонстративно выбросили. Димбилизм.
1234, 05 декабря 2019 22:44
Идиоты!!!!
Аноним, 06 декабря 2019 09:07
"Лучше бы людям раздали!"...лучше бы сбросили на городскую свалку. Чтобы оттуда тамошние люди организовали поток в обратном направлении (в уличную торговлю и дёшево). И маржа и Морж доволен.
Аноним, 06 декабря 2019 09:14
ЭЭЭ?Еще не уничтожили!!!Уничтожат точно через 21 день!!!Феньшуй рассейский!!!

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