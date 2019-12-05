Команда «Сибирский лис» из Бердска завоевала золото хоккейного фестиваля

В Сочи завершился «Фонбет Фестиваль детской следж-хоккейной лиги».

В «Фонбет Фестивале Детской следж-хоккейной лиги» в подарок ребята с инвалидностью из Бердска получили сертификат на проведение тренировочного интенсива и кубок Фырка. Серебро и сертификат на 150 000 рублей на приобретение спортивного инвентаря и экипировки достались новосибирской команде «Сибирь-Sledge» из Новосибирска. Всего за звание лучшей следж-хоккейной команды в этом году соревновались 16 команд из 14 регионов России.

Также «Сибирский лис» стал победителем в номинациях:

«Лучший защитник» — Роман Пантелеев

«Лучший нападающий» – Александр Борзых

Фестиваль проходил с 29 ноября по 4 декабря на спортивных ледовых аренах «Юг-Спорт». адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Фестиваля помимо соревновательной части для участников была разработана широкая досуговая программа — настольный хоккей, виртуальная реальность, аквагрим, фотовыставка, творческие мастер-классы, настольная игра «Гуляю по Москве». Для родителей прошли лекции и йога, совместный хоккейный матч между детьми и взрослыми.

У юных спортсменов и гостей фестиваля была возможность познакомиться с профессиональными хоккеистами из ХК «Сочи». Защитник «Леопардов» Никита Щитов и нападающий Владислав Калетник провели автограф-сессию для юных следж-хоккеистов со всей России. Участники фестиваля смогли взять автографы, сфотографироваться и пообщаться с известными хоккеистами.