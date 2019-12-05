Успешно прошло написание итогового сочинения российскими одиннадцатиклассниками

«Сочинение в этом году прошло идеально: сбоев или задержек его начала не зафиксировано», — сообщает Рособрнадзор.

Итоговое сочинение, являющееся допуском к государственной итоговой аттестации, написали более 680 тысяч учеников

Итоговое сочинение, которое в среду, 4 декабря, писали российские одиннадцатиклассники, прошло успешно. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Сочинение в этом году прошло идеально: сбоев или задержек его начала не зафиксировано», — приводит сообщение ведомства.

Отмечается, что все школы своевременно получили темы для сочинения. Случаев переноса сочинения из-за погодных или техногенных катаклизмов не было.

Итоговое сочинение, являющееся допуском к государственной итоговой аттестации, написали сегодня более 680 тысяч учеников. Еще свыше 12 тысяч написали изложение. Результаты огласят не позднее 16 декабря.

Обучающиеся, получившие незачет, не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать работу 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Источник: АиФ