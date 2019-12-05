05.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Успешно прошло написание итогового сочинения российскими одиннадцатиклассниками

23:00 05.12.2019 Фото: pxhere.com
0

«Сочинение в этом году прошло идеально: сбоев или задержек его начала не зафиксировано», — сообщает Рособрнадзор.

Успешно прошло написание итогового сочинения российскими одиннадцатиклассниками
Итоговое сочинение, являющееся допуском к государственной итоговой аттестации, написали более 680 тысяч учеников

Итоговое сочинение, которое в среду, 4 декабря, писали российские одиннадцатиклассники, прошло успешно. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Сочинение в этом году прошло идеально: сбоев или задержек его начала не зафиксировано», — приводит сообщение ведомства.

Отмечается, что все школы своевременно получили темы для сочинения. Случаев переноса сочинения из-за погодных или техногенных катаклизмов не было.

Итоговое сочинение, являющееся допуском к государственной итоговой аттестации, написали сегодня более 680 тысяч учеников. Еще свыше 12 тысяч написали изложение. Результаты огласят не позднее 16 декабря.

Обучающиеся, получившие незачет, не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать работу 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Источник: АиФ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А ваши дети хорошо пишут сочинения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пьяный пассажир самолета пытался выйти в воздух
23:33 05-12-2019
Пьяный пассажир самолета пытался выйти в воздух
Как можно уплатить налоги физическим лицам?
23:24 05-12-2019
Как можно уплатить налоги физическим лицам?
Почему частные детские сады набирают популярность?
23:09 05-12-2019
Почему частные детские сады набирают популярность?
Успешно прошло написание итогового сочинения российскими одиннадцатиклассниками
23:00 05-12-2019
Успешно прошло написание итогового сочинения российскими одиннадцатиклассниками
За ноги и головой о стену: 11-месячную дочь из-за плача убила мать в Бийске 2
18:15 05-12-2019
За ноги и головой о стену: 11-месячную дочь из-за плача убила мать в Бийске
Сожгли 4,5 тонны незаконно добытой красной икры в Питере 5
18:00 05-12-2019
Сожгли 4,5 тонны незаконно добытой красной икры в Питере
Бердск45 млн рублей дадут НКО Бердска до 2023 года из бюджетов города и области
17:45 05-12-2019
45 млн рублей дадут НКО Бердска до 2023 года из бюджетов города и области
Полицейских арестовали по подозрению в убийстве свидетеля в Приморье
17:30 05-12-2019
Полицейских арестовали по подозрению в убийстве свидетеля в Приморье
БердскОбщественную баню за 11,5 млн рублей построят в центре Бердска 2
17:15 05-12-2019
Общественную баню за 11,5 млн рублей построят в центре Бердска
Торговать сигаретами около школ могут вновь начать в России 1
17:15 05-12-2019
Торговать сигаретами около школ могут вновь начать в России