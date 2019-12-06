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Некомпетентные чиновники: депутаты привлекут специалистов контролировать благоустройство дворов

10:45 06.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Законодатели уверены, что в процессе приемки должны принимать участие специалисты, которые профессионально могут оценить все дефекты. И раскритиковали «приемщиков» из мэрии.

Некомпетентные чиновники: депутаты привлекут специалистов контролировать благоустройство дворов
Во дворах Бердска по программе «Комфортная среда» состоялось благоустройство

Строительный комитет новосибирского заксобрания предложил министерству ЖКХ региона разработать регламент контроля выполненных работ по благоустройству. Депутаты отметили, что они не специалисты во многих вопросах и не могут оценить качество работ, а «приемщики мэрии некомпетентны».

Зампред строительного комитета новосибирского заксобрания Олег Сметанин обратил внимание на вопрос приемки работ по благоустройству территории. Он уверен, что в процессе приемки должны принимать участие специалисты, которые профессионально могут оценить все дефекты. Он также раскритиковал «приемщиков» из мэрии Новосибирска, назвав их «некомпетентными».

«Ко мне неоднократно обращаются в связи с тем, чтобы я поставил подпись о проделанной работе, — говорит Сметанин. — Пешеходные переходы, внутриквартальные работы… Я полагаю, что ко всем депутатам приходят подрядчики: поставь, пожалуйста, подпись, что эти работы выполнены надлежащим образом. В первую очередь, я не специалист. А сейчас, более того, на бабушек и дедушек это переложили, вроде старший по дому подпись свою поставит — и работа принята. Один-единственный раз я был на так называемой приемке, где были „приемщики“ из мэрии, из муниципалитета. Скажу вам, что они некомпетентны, они просто сверху посмотрели, и не более того».

Он отметил, что на процедуру приемки объектов берет с собой специалиста, который может обнаружить все недоделки. Сметанин привел пример, когда трехлетний срок гарантии не был соблюден при некачественно выполненных работах, и даже обращение депутата в надзорные органы, включая прокуратуру, не помогло.

«Надо навести порядок, чтобы приемка проводилась хорошо, а работы выполнялись качественно, — уверен депутат. — Мое предложение в том, чтобы за это отвечали специалисты, профессионалы, которые деньги за это получают».

Депутат Дмитрий Козловский в свою очередь считает, что многое зависит от контроля местными жителями хода работ.

«У меня, например, на округе, когда заходят на работы, бабушки ходят с фотоаппаратами, с телефонами и делают вид, что фотографируют — подрядчиков это „бодрит“ очень сильно, — посоветовал заместитель председателя комитета. — А принимают работы всегда специалисты департамента ЖКХ, которые за это зарплату получают, и представители районной администрации. Но, в первую очередь, для меня важно мнение жителей. Можем рекомендовать нашим жителям самим лучше контролировать эти работы. А отвечают уже представители мэрии и районной администрации».

Олег Сметанин все же заострил внимание на том, что «бабушки» — это не специалисты, предложив обратить на это внимание регионального правительства.

Председатель комитета Евгений Покровский заявил, что депутаты отправят в министерство ЖКХ предложение о разработке «специального регламента о контроле по выполнению работ при благоустройстве».

«А соответствующим контролирующим органам — КСП, прокуратуре — принимать активное участие в этом вопросе, следить, чтобы соблюдались все нормы. Ведь роль депутата в том, чтобы найти средства на финансирование проекта. А контролировать процесс уже должны соответствующие органы. Только тогда у нас и будет порядок!» — заявил он.

Источник: tayga.info

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