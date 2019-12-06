Некомпетентные чиновники: депутаты привлекут специалистов контролировать благоустройство дворов

Строительный комитет новосибирского заксобрания предложил министерству ЖКХ региона разработать регламент контроля выполненных работ по благоустройству. Депутаты отметили, что они не специалисты во многих вопросах и не могут оценить качество работ, а «приемщики мэрии некомпетентны».
Зампред строительного комитета новосибирского заксобрания Олег Сметанин обратил внимание на вопрос приемки работ по благоустройству территории. Он уверен, что в процессе приемки должны принимать участие специалисты, которые профессионально могут оценить все дефекты. Он также раскритиковал «приемщиков» из мэрии Новосибирска, назвав их «некомпетентными».
«Ко мне неоднократно обращаются в связи с тем, чтобы я поставил подпись о проделанной работе, — говорит Сметанин. — Пешеходные переходы, внутриквартальные работы… Я полагаю, что ко всем депутатам приходят подрядчики: поставь, пожалуйста, подпись, что эти работы выполнены надлежащим образом. В первую очередь, я не специалист. А сейчас, более того, на бабушек и дедушек это переложили, вроде старший по дому подпись свою поставит — и работа принята. Один-единственный раз я был на так называемой приемке, где были „приемщики“ из мэрии, из муниципалитета. Скажу вам, что они некомпетентны, они просто сверху посмотрели, и не более того».
Он отметил, что на процедуру приемки объектов берет с собой специалиста, который может обнаружить все недоделки. Сметанин привел пример, когда трехлетний срок гарантии не был соблюден при некачественно выполненных работах, и даже обращение депутата в надзорные органы, включая прокуратуру, не помогло.
«Надо навести порядок, чтобы приемка проводилась хорошо, а работы выполнялись качественно, — уверен депутат. — Мое предложение в том, чтобы за это отвечали специалисты, профессионалы, которые деньги за это получают».
Депутат Дмитрий Козловский в свою очередь считает, что многое зависит от контроля местными жителями хода работ.
«У меня, например, на округе, когда заходят на работы, бабушки ходят с фотоаппаратами, с телефонами и делают вид, что фотографируют — подрядчиков это „бодрит“ очень сильно, — посоветовал заместитель председателя комитета. — А принимают работы всегда специалисты департамента ЖКХ, которые за это зарплату получают, и представители районной администрации. Но, в первую очередь, для меня важно мнение жителей. Можем рекомендовать нашим жителям самим лучше контролировать эти работы. А отвечают уже представители мэрии и районной администрации».
Олег Сметанин все же заострил внимание на том, что «бабушки» — это не специалисты, предложив обратить на это внимание регионального правительства.
Председатель комитета Евгений Покровский заявил, что депутаты отправят в министерство ЖКХ предложение о разработке «специального регламента о контроле по выполнению работ при благоустройстве».
«А соответствующим контролирующим органам — КСП, прокуратуре — принимать активное участие в этом вопросе, следить, чтобы соблюдались все нормы. Ведь роль депутата в том, чтобы найти средства на финансирование проекта. А контролировать процесс уже должны соответствующие органы. Только тогда у нас и будет порядок!» — заявил он.
Источник: tayga.info